Generationsskifte i dagligvarebutik: Her er de nye unge købmænd

THISTED:Tirsdag trådte adskillige kunder ind i Rema 1000 på Rosenkrantzgade i Thisted, hvor to unge købmænd stod klar til at byde velkommen og fejre et generationsskifte.

Det er 28-årige Christian Dalgaard Gregersen fra Thisted og 30-årige Nicki Damgaard fra Nykøbing, der er nye købmænd i butikken. De overtager efter den erfarne købmand Laurits Engholm Petersen, der efter 13 år i butikken drager videre til Vilsunds nye Rema-butik.

- Vi har jo vidst det længe, så det er dejligt, at det endelig kulminerer. Det handler mest om at folk kan se, hvem vi er, og vi kan hilse på dem, sagde Nicki Damgaard om den første åbningsdag for de nye købmænd, hvor overtagelsen blev markeret med gratis kaffe og kagemand til kunderne.

Christian Dalgaard Gregersen er fra Thisted mens Nicki Damgaard er fra Nykøbing. Foto: Bo Lehm

Købmandsparret har tidligere arbejdet i Coop-butikker såsom Fakta og SuperBrugsen i Thisted, Karup, Glyngøre og Aalborg. Men det er første gang, at de begge er købmænd i en Rema 1000, og det kan mærkes.

- Rema er simpelthen så effektivt. Alt fra organisationen bagved til måden vi bestiller på, vi arbejder bare virkelig effektivt, fortæller Christian Gregersen.

- Og så er der bare ufatteligt mange kunder, tilføjer købmandskollegaen Nicki Damgaard.

Den første åbningsdag for de nye købmænd bød også på en is-bil fra Ice Bakers, besøg fra Hr. Gråskæg og en masse specielle tilbud.

To om tingene

Det er ikke usædvanligt for de to unge købmænd at overtage butikken sammen. De har nemlig tidligere arbejdet side om side i SuperBrugsen på Færøplads i Aalborg.

- Vi er to vidt forskellige typer, det er der ingen tvivl om. Men vi er altid enige om målet. Det er altid bare rejsen derhen, hvor vi godt kan være uenige. Men så finder vi en løsning, fortæller Christian Dalgaard Gregersen med et smil.

De to unge købmænd fortæller, at de er forskellige, men arbejder mod et fælles mål om en god butik. Foto: Bo Lehm

De samarbejdende købmænd er også glade for endelig at komme i gang og sætte deres eget personlige præg på dagligvarebutikken.

- Det er klart, at der er nogle ting, som Laurits har gjort, som lykkedes for ham. Men det er ikke sikkert, at det ville lykkes for os. Så vi gør tingene på vores måde, ud fra hvad vi synes, der er en god måde for kunderne og for butikken, siger Nicki Damgaard.

Derfor er de to købmænd begejstrede for at overtage Rema 1000, og ser frem til fremover at møde kunderne, der, hvor de er. Nemlig inde i butikken.

- Det er der, vi kan lide at være, siger Christian Dalgaard Gregersen imens Nicki Damgaard nikker.