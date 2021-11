Genvalg - eller? Dårligere odds for nordjysk borgmester

NORDJYLLAND:Først havde han gode chancer for at blive genvalgt som borgmester.

Så var chancerne fify-fifty.

Og nu er genvalgschancerne ikke helt så gode for Rebild-borgmester Leon Sebbelin (RV), hvis man skal tro de seneste odds hos Danske Spil.

Man kan spille på, om fem nordjyske borgmestre bliver genvalgt. Jo højere odds er på genvalg, jo mindre er chancen for genvalg.

Og blandt de fem i Nordjylland ligger Leon Sebblin nu i bund med odds 2,90 på genvalg - mod tidligere 1,50. Odds på, at han taber, er 1,35. Borgmesteren har selv kaldt Danske Spils valg-odds for "fis og ballade".

Heller ikke Thisted-borgmester Ulla Vestergaard (S) spås store chancer af Danske Spil: Odds for hendes genvalg som borgmester er 2,40. Odds på det modsatte resultat er 1,50.

Omvendt forventer Danske Spil fortsat, at tre andre nordjyske borgmestre har gode chancer for igen at kunne iføre sig borgmesterkæder.

Mest sikker i borgmesterstolen er Brønderslev-borgmester Mikael Klitgaard (V), ifølge Dansk Spil. Her er odds 1,20 på genvalg (4,00 på det modsatte).

Derefter følger Mariagerfjord-borgmester Mogens Jespersen (V): Odds 1,40 på genvalg (2,70 på det modsatte).

Samt Vesthimmerland-borgmester Per Bach Laursen (V): Odds 1,42 på genvalg (2,65 på det modsatte).

Danske Spil har hyret politiske eksperter til at vurdere borgmestrenes chancer for genvalg. Disse valg-odds er løbende blevet justeret.

Det er kun muligt at spille på borgmestres genvalgschancer i omkring 40 kommuner , altså under halvdelen af landets kommuner. Og i Nordjyllands altså kun borgmestervalget i fem kommuner.

Læs også: