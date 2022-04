Giftstof jagtes overalt: Nu er drikkevand og spildevand også blevet tjekket

THY-MORS:De sundhedsskadelige flourstoffer PFAS er kommet på listen over de stoffer, som vandværkerne skal tjekke for i drikkevandet, og det er netop sket i en lang række boringer i både Thisted og Morsø kommuner.

Helle Korsgaard, administrerende direktør for Thisted Vand, oplyser, at det kommunalt ejede forsyningsselskab forsyner cirka 70 procent af Thisted Kommune med drikkevand fra otte forskellige vandværker.

- Der er kommet nye lovkrav, så vi fik testet for PFAS-stoffer i drikkevandet ultimo 2021. Vi har heldigvis ikke fundet noget. I så fald skulle vi til at rense for det. Det skal man flere steder i landet, oplyser hun.

Thisted Vand har desuden målt for PFAS-stoffer i spildevandet fra både Thisted Renseanlæg og de to mindre renseanlæg i Vilsund og Øsløs. Der kom svar på prøverne i starten af i år.

- Der har vi målt for både summen af fire PFAS-stoffer og for PFAS-22 stoffer. Miljøstyrelsen har sat nogle foreløbige grænseværdier. I Thisted Renseanlæg har det slet ikke været målbart, og de andre to steder har det ligget langt under grænseværdierne. Stofferne kan komme alle mulige steder fra, for eksempel fra maling, lak, overfladebehandling af tekstil og emballage, brandskum, pizzabakker. Der er rigtig mange kilder til det, siger Helle Korsgaard.

Det er første gang, Thisted Vand har målt for de stoffer i vandet.

- Der kommer hele tiden nye stoffer, vi skal teste for, i takt med at vi får større viden om tingene, konstaterer direktøren.

Vivian Søndergaard, direktør for Morsø Forsyning, oplyser, at der ikke er fundet PFAS-stoffer i selskabets egne vandboringer. Arkivfoto: Bo Lehm

Fund i spildevand

Også Morsø Forsyning har tjekket drikkevand og spildevand for PFAS-stoffer. I starten af året blev selskabets egne syv vandboringer, som forsyner borgerne i Nykøbing med drikkevand, analyseret for stofferne. Der blev ikke fundet spor af PFAS-stoffer.

Vivian Søndergaard, direktør for Morsø Forsyning, oplyser, at der er blevet fundet en lille mængde PFAS-stoffer i spildevandet fra Østerstrand Renseanlæg i Nykøbing. Det er spildevand fra omkring 90 procent af øen.

- Mængderne ligger langt under grænseværdien, så der er ingen alarm, siger hun.

Spildevandstesten blev taget for cirka tre uger siden.

Screener brandøvelsespladser

Det var fund af store mængder af det meget sundhedsskadelige PFAS-stof PFOS i kød fra dyr, der havde græsset tæt på en brandøvelsesplads i Korsør, der for alvor skærpede myndighederne opmærksomhed på de kunstigt fremstillede flourstoffer.

I Thisted Kommune påbegyndte man i sensommeren 2021 en screening for mulige arealer, hvor der kunne have været udført brandøvelser med brug af skum med PFAS-stoffer. Det skete på vegne af en henvendelse fra Region Nordjylland og Miljøstyrelsen.

- Både Falck-stationerne og Thisted Lufthavn var del af screeningen og er områder, som vi kigger mere på, oplyser Esther Sørensen Boll, miljøsagsbehandler ved Thisted Kommune. Hun uddyber:

- Det drejer sig i første omgang om en historisk gennemgang af områderne og en lokalisering af eventuelle aktiviteter, hvor der kan have været brugt brandslukningsskum med PFAS-stoffer. Derudover foretages en risikovurdering i forhold til det omgivende miljø for at vurdere, om der er risiko i forhold til sundhed.