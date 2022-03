Gigantisk elforbrug afslørede dem: To litauere dømt for at dyrke skunk

THY:18. maj 2021 begyndte elmåleren på en nedlagt og tilsyneladende ubeboet landejendom i Thy pludselig at løbe løbsk. Frem til 6. oktober blev der brugt strøm for næsten 140.000 kroner, og det var da også elforbruget, der var årsagen til, at to unge, litauiske mænd 6. oktober sidste år blev grebet på fersk gerning af politiet, da de prøvede at flygte fra det, der viste sig at være et skunklaboratorium.

Thy-Mors Energi havde nemlig givet politiet et tip, og det blev der reageret hurtigt på.

De to mænd, der er henholdsvis 24 og 26 år, har siden 6. oktober siddet varetægtsfængslet. Mandag og tirsdag har sagen kørt ved retten i Holstebro, og tirsdag eftermiddag faldt der dom. Begge blev idømt et år og tre måneders fængsel samt udvisning efter endt afsoning. Begge blev desuden idømt indrejseforbud i Danmark i 12 år.

De to mænd blev desuden dømt til at betale erstatning til Thy-Mors Energi for det elforbrug, de har stjålet.

Nanna Krøyer Lundhøj, anklager fra Midt- og Vestjyllands Politi, oplyser, at den ældste af mændene erkendte at have dyrket skunk på ejendommen, mens den yngste sagde, at han ikke havde noget med det at gøre, men blot var på besøg.

I forbindelse med anholdelsen konfiskerede politiet 30 kilo skunk, syv cannabisplanter og udstyr brugt til skunkproduktionen.

Nanna Krøyer Lundhøj oplyser, at politiet ikke har kunnet bevise, at noget af det euforisende stof er blevet videresolgt.

- Men der er nogle bagmænd, det er sikkert og vist. Dem har man ikke fundet. De to litauere har været gartnerne og passet planterne, siger hun.