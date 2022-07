Gigantisk fest for Glyngøres cykelhelt

GLYNGØRE:- Hvorfor er du så god?

Det vil Jonas Vingegaards konkurrenter i årets Tour de France sikkert også gerne kende svaret på, men nu var det forfatter og mangeårig cykelkommentator Jørgen Leth, der spurgte. Det gjorde han fra scenen på Glyngøre Stadion, som var sidste stop på tour-vinderens overvældende hyldesttogt efter sejren i Paris i søndags. Først Holland, så Rådhuspladsen i København og nu Glyngøre, hvor op mod 23.000 mennesker torsdag eftermiddag var samlet for at byde Jonas velkommen hjem.

De første fans ankom allerede 8.30 om morgenen for at erobre en god plads lige foran scenen. Op ad formiddagen kom flere og flere, som ventede tålmodigt i solen på stadion eller langs gaderne, hvor den lokale cykelhelt og hans familie allerførst ville køre en runde i optog.

Søstrene Thea og Katrine Kingo havde ventet foran scenen lige fra tidlig morgen for at få den bedste plads. Foto: Bo Lehm

Vores Jonas

Særligt mange ventede foran byens plejecenter, hvor Jonas Vingegaard sidste år stoppede og steg ud og hilste på beboerne, da han blev hyldet for sin andenplads i touren. Igen i år har beboere og ansatte på plejecentret, der ligger lige skråt over for Vingegaard-familiens hjem i hovedgaden, fulgt spændte med i den lokale tourhelts triumftog i det franske.

- Det er jo vores Jonas, synes vores beboere. De holder også lidt øje med hans hus, når han er på cykeltur. Ikke at han ved det, siger Charlotte Andersen, leder af plejecentret, med et grin.

Ved Glyngøre Plejecenter stod Jonas Vingegaard ud af bilen og hilste på folk. Foto: Bo Lehm

De kunne derfor også se, at Jonas Vingegaards svigermor Rosa Kildahl på et tidspunkt ankom i en minibus og sammen med et par andre bar cykelrytterens bagage fra Frankrig ind i huset.

Endelig, omkring klokken 15.30, fik de forreste i gadens menneskemængde øje på et par motorcykler, som snart blev fulgt af to cyklende betjente og en flok cyklende børn med vinger. Bagerst kom bilen med Jonas Vingegaard. Hans kæreste Trine Marie Hansen med datteren Frida sad bag rattet.

Igen i år steg cykelrytteren ud og hilste på plejehjemsbeboerne. Han druknede næsten i menneskemængden.

På den sidste del af ruten op mod stadion fik optoget følge af godt en snes cyklister fra Thy og Mors, iført Thy Cykle Rings grønne trøjer. De havde taget turen fra Hillerslev for at være med til at hylde Jonas Vingegaard, der som bekendt stammer fra Hillerslev og startede sin cykelkarriere i egnens cykelklub.

En flok cyklister fra Thy Cykle Ring var cyklet fra Hillerslev til Glyngøre for at deltage i hyldesten af Jonas Vingegaard. Foto: Bo Lehm

En blandt andre familier

Var der mange mennesker langs gaderne, så var det intet imod det menneskehav, der ventede foran scenen på stadion. Jonas Vingegaard benyttede endnu en gang lejligheden til at sige tak til de mange mennesker, der har fulgt og støttet ham i de seneste uger.

- Det er meget rørende, at der dukker så mange mennesker op i dag, sagde han.

Jonas Vingegaard på scenen i Glyngøre

Susan Aaen, provst i Glyngøre og en af initiativtagerne til hyldestfesten, understregede i sin tale, at byen holder utrolig meget af Jonas og hans familie.

- I er et helt incredible team, fastslog hun til publikums fornøjelse og kom i øvrigt med et løfte:

- Vi vil gøre vores for, at din familie stadig kan være en blandt andre familier i Glyngøre.

Skive Kommunes borgmester Peder Christian Kirkegaard hyldede både Jonas Vingegaard og også det Skive-baserede talentudviklingshold ColoQuick, som var Jonas Vingegaards springbræt videre til Jumbo-Visma. Og undlod i øvrigt ikke at gøre opmærksom på, at fjerde etape af Post Danmark rundt suser igennem netop Glyngøre 19. august.

Jørgen Leth havde en samtale med Jonas Vingegaard på scenen i Glyngøre. Foto: Bo Lehm

En passion

Hyldesten fortsatte, da Jørgen Leth afløste talerne for at stille Jonas Vingegaard en række spørgsmål. Den aldrende forfatter elsker stadig Tour de France og var fuld af beundring over Vingegaards præstation.

- Det her været et eventyr at følge dig. Jeg har glædet mig hver eneste dag over dine præstationer, fortalte han tour-vinderen, før han indledte med et ganske simpelt spørgsmål:

- Hvorfor cykler du?

Han fik et lige så enkelt svar.

- Jeg synes, det er sjovt. Og så er det blevet til min passion, sagde Jonas Vingegaard. Lige så enkel lød hans forklaring på, hvorfor han er så god: Det handler især om kropsbygning.

Jørgen Leth og Jonas Vingegaard på scenen

Adspurgt om sine planer for fremtiden lagde cykelrytteren ikke skjul på, at han går 100 procent efter at vinde Tour de France igen næste år. Den besked blev mødt af jubel fra de tusindvis af mennesker foran scenen og fik også anerkendende nik med fra den gamle cykelkommentator.

- Jeg har ikke en overordnet plan, men vil bare nyde at køre cykelløb, fastslog Jonas Vingegaard.