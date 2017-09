Gigantisk nordjysk hamphøst

THY-HANNÆS: Fredag eftermiddag blev lokale borgere vidne til et sælsomt høstarbejde på en mark syd for Frøstrup lige ud til Tømmerbyvej.

Politifolk og værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted var i fuld gang med at samle grønne planter sammen bag en række majsplanter.

Det viste sig at være hampplanter i tusindvis, som havde stået pænt bag en række med majs.

Men nu var de efterhånden blevet så store, at ordensmagten uden besvær kunne se toppene oppe fra vejen og derfor blev der nu skredet til handling.

Mand sigtet for dyrkning

Samtidig med høstarbejdet blev en 48-årig mand anholdt og sigtet for at have dyrket planterne.

Lederen af efterforskningen hos Thisted Politi, politikommissær Bjørn Bo, vil ikke kommentere sagen på nuværende tidspunkt, men bekræfter, at der er en efterforskning i gang i en sag om dyrkning af hamp.

For et par uger siden blev der varetægtsfængslet en anden mand i en lignende sag med knap 1000 tørrede hampplanter og de blev fundet på en ejendom få kilometer fra denne mark.