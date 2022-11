Ulykken rystede lokalområdet: Vi var med til filmens gallapremiere

THISTED:Det er historien om en familie fra Thy, hvor der ikke bliver snakket mere end højst nødvendigt. Og slet ikke om følelser - eller om en familietragedie, som udspandt sig for mange år siden.

Til gengæld har sønnen Anders så at sige fuld knald på. For ved siden af sit job som anlægsgartner kører han en forretning med produktion og forhandling af ulovligt fyrværkeri.

Dette familiedrama bliver fortalt i den nye spillefilm "Krysantemum", skrevet og instrueret af Christian Bengtson.

Han er selv thybo af fødsel, og en tragisk fyrværkeriulykke tæt på hans barndomshjem inspirerede ham til filmen, som blev optaget i Thy for halvandet år siden.

Nu er "Krysantemum" klar til premiere. Og søndag var de thyboer, som på den ene eller anden måde har bidraget til filmen, inviteret til gallapremiere i Kino 1-2-3 i Thisted - i selskab med instruktøren og hovedrolleindehaverne Morten Hee Andersen og Henrik Birch.

Brødrene Niels og Per Christensen, medindehavere af N. C. Christensen & Sønner, til gallapremiere sammen med firmaets logistikchef, Frits Worm. "Krysantemum". Foto: Bente Poder

Ikke en flok banditter

Blandt gæsterne var naturligvis folk fra vognmandsfirmaet N. C. Christensen & Sønner i Hurup, i hvis haller en stor del af filmen blev optaget. Det var spændende, selv om det også gav lidt udfordringer, fortæller direktør Niels Christensen:

- En dag blev vi mødt med et "Schhhh!" For der skulle være helt stille i hallen under optagelserne.

Og det var også lidt specielt at have Henrik Birch rendende, siger han om skuespilleren, der har rollen som vognmanden, som er i økonomiske problemer og derfor siger ja til at samarbejde med sin søn om det illegale fyrværkeri.

- Vi kunne jo kende Henrik Birch fra "Badehotellet". Men han og de andre skuespillere er jo helt almindelige mennesker med to arme og to ben. Flinke folk, fortæller Niels Christensen.

På forhånd kunne han dog godt være lidt nervøs for, hvordan virkelighedes vognmandsfirma - N. C. Christensen & Sønner - ville blive portrætteret i filmen:

- Vi tænkte, om vi ville blive fremstillet som en flok banditter ude fra det mørke Vestjylland. Men det synes jeg ikke, vi gør, fortæller Niels Christensen, da der efter visningen søndag aften bliver budt på et glas i Thisted-biografens foyer.

Instruktør Christian Bengtson hilser på sin far, N. C. Nielsen. Bag dem hovedrolleindehaver Morten Hee Andersen. Foto: Bente Poder

Morten Hee Andersen kunne i et interview i Nordjyske søndag fortælle, at han som skuespiller hele tiden søger nye udfordringer. Og rollen som den ensomme Anders, der kæmper med sine følelser, har været "en dejlig udfordring".

- Det har været følelsesmæssigt krævende. Men jeg synes, at vi når et rigtig godt sted hen med filmen, siger han.

Som fynbo stillede han med en anderledes kulturel baggrund:

- På Fyn har folk også masser af undertrykte følelser, men hvis man skal generalisere, så siger fynboerne måske nogle flere unødvendige ord, fortæller Morten Hee Andersen.

Anders (Morten Hee Andersen) foran en af lastbilerne hos N. C. Christensen & Sønner. Foto: Morten Rygaard

Henrik Birch - der har rollen som faren Thomas - er derimod vokset op i det nordjyske. Nærmere bestemt i Bjergby ved Hjørring:

- Så modsat Morten har jeg visse rødder her. Og jeg kender Thy godt, for jeg har haft familie i Sennels, og er kommet her rigtig meget i min barndom, fortæller Henrik Birch.

Han var til gallapremiere i Thisted sammen med sin hund Alma, der også har en fremtrædende rolle i "Krysantemum". Og han har i øvrigt været konsulent for Christian Bengtsom i forbindelse med manuskriptet.

De to har også samarbejdet om tre tidligere projekter:

- Jeg elsker at arbejde sammen med Christian. Det har været som at møde en soulmate, selv om der er 35 års forskel på os. Og jeg synes, det er blevet en pissegod film, siger Henrik Birch.

Fyrværkerieksplosion i en bunker på Thy-kysten. Foto: Morten Rygaard

Tv-serie om "Hønse-Marie"

Christian Bengtson, der i 2019 blev uddannet fra Den Danske Filmskoles manuslinje, har med "Krysantemum" fået sin spillefilmsdebut. Som manuskriptforfatter og instruktør vil han meget gerne blive ved med at arbejde med historier, der udspiller sig - om ikke snævert i Thy, så i hvert fald i det jyske. Og han er lige nu i gang med at udvikle historien til en måske kommende tv-serie på TV 2 om "Hønse-Marie" - den unge kvinde, der i 1951 startede sit egen fjerkræslagteri i Vinderup.

- Men jeg skriver også på en roman, som foregår i Thy. Og hvem ved, den kan måske også blive til en film, fortæller han.

"Krysantemum" kan fra torsdag 17. november ses i biografer over hele landet.