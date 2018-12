Gik ind på værtshus og kom ud med forbud og bøde

THISTED: En 21-årig mands aggressive adfærd i nattelivet fik natten til lørdag konsekvenser.

Manden var taget på et værtshus i Storegade i Thisted. Her kom han ud på natten i klammeri med en anden mand.

– Den 21-årige tog hårdt fat i kraven på ham, og han fik et hårdt skub i brystet, fortæller vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Allan Riis.

Politiet blev tilkaldt til værtshuset klokken 04.21. Her blev den unge slagsbror præsenteret for en sigtelse for at overtræde restaurationsloven.

– Det koster ham en bøde og desuden et forbud mod at komme på værtshuset de næste to år, oplyser vagtchefen.