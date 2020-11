Giv os smittetallet for cluster-5: Konservative ønsker tal for Thisted kommune

THISTED:Dokumentationen for at lukke syv nordjyske kommuner ned, Thisted som en af dem, mangler, og kan der ikke skaffes faglig dokumentation for nødvendigheden, vil den konservative gruppe i Thisted Kommunalbestyrelsen tolke beslutningen fra regeringen som en overreaktion truffet på et manglende fagligt grundlag.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra den konservative gruppe i Thisted kommunalbestyrelse.

Her peges også på, at regeringens seneste lempelser i forhold til de syv berørte kommuner ikke hjælper på de udfordringer, kommunerne står med som følge af nedlukningen. I pressemeddelelsen peges på erhvervslivets problemer med at producere, når pendling mellem kommunerne stadig ikke er sikret fuldt ud trods åbningen mellem de syv kommuner.

De fem konservative medlemmer af Thisted kommunalbestyrelse beklager samtidig, at det ikke har været muligt at få oplyst udbredelsen af cluster-5 smitte på kommuneniveau.

- Vi har henvendt os såvel til regionen som til kommunens forvaltning. Regionen havde ikke dataene, og kommunens forvaltning har uden hold forsøgt både det ene og det andet sted at få fat i oplysningerne. Også hos Statens Serum Institut, men uden held, fremgår det af pressemeddelelsen.