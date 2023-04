Go' morgen: Dagligt telefonopkald skal skabe tryghed

THY:Enlige i Thisted Kommune får nu mulighed for at blive ringet op hver morgen året rundt, så der på den måde er nogen, der lige tjekker, om alt er ok. Det skal skabe tryghed, fremhæver initiativtagerne til den frivillige indsats.

En tilsvarende ordning findes mange steder i landet og har eksisteret i adskillige år. Nu har Jette Højberg og Helle Odder fra Ældre Sagen Sydthy været på kursus i tryghedsopkald, og de er klar til at sætte i gang i Thisted Kommune.

Helle Odder oplyser, at der allerede er fundet 10 frivillige personer, der vil stå for opringningerne. Tanken er, at en gruppe på fem personer skal skiftes til at ringe rundt til otte brugere af ordningen hver morgen mellem klokken 8 og 8.30. De, der kalder op, har således vagt en uge ad gangen hver femte uge. For brugerne betyder det, at det altid vil være en af de fem, der ringer året rundt.

- Det er virkelig bare et kort opkald, hvor man lige hører, om folk er kommet op, og om man er okay. Det skal ikke tage mere end to-tre minutter. Hvis man har behov for en længere samtale, er det noget andet, man skal have fat i, pointerer Helle Odder.

De frivillige laver en skriftlig aftale med de borgere, der tilmelder sig ordningen.

- Dels er den, der ringer, forpligtet til at ringe, men den, man ringer til, er også forpligtet til at tage telefonen, for ellers går der jo et netværk i gang med at ringe til pårørende og så videre. Det er på forhånd aftalt, hvilken pårørende, vi skal kontakte, hvis telefonen ikke bliver taget en dag, så der kan sættes hjælp i gang, forklarer Helle Odder.

Hun påpeger, at tryghedsopkald er for de enlige, som ikke allerede er tilknyttet hjælp fra Thisted kommune, for eksempel via hjemmeplejen.

- Det er, hvis man måske går og er nervøs for, om man falder på badeværelsesgulvet, og der ikke lige er nogen, der opdager det, siger hun.

Man behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for at benytte sig af tilbuddet, men hvis man er interesseret i at få et opkald, skal man henvende sig til Helle Odder eller Jette Højberg, der begge sidder i bestyrelsen for Ældre Sagen Sydthy.

- Vi har de frivillige, så nu mangler vi bare brugerne for at komme i gang. Vi er så klar, fastslår Helle Odder.

Hun understreger, at erfaringerne fra andre steder i Danmark viser, at behovet for tryghedsopkald er stort, så gruppen vil gerne have flere frivillige ind.

- Ud over vagterne hver femte uge vil der være et par gange med supervision i løbet af året, hvor man mødes med de andre opkaldere, og der bliver et arrangement for alle opkaldere, oplyser hun.