God indsats af Thy Håndbold: vinder med en

THISTED:Thy Håndbold har spillet mange tætte opgør i denne sæson i 2. Division, og søndagens opgør mod Aars HK blev ingen undtagelse. Her tog thyboerne en sejr på et enkelt mål, 26-25.

- Det var endnu en arbejdssejr, men pigerne kæmper igen virkelig godt. Vi fortsætter med at lægge på og blive bedre, så det var en rigtig dejlig sejr, siger træner for Thy Håndbold, Kristian Sørensen.

Føreste halvleg var forholdsvis tæt, hvor holdene skiftedes til at tage føringen, men aldrig trak fra.

- De sidste par kampe har vi startet skidt, så vi snakkede om inden, at det var vigtigt for os at få en god start, og det synes jeg, at vi fik, Kristian Sørensen og fortsætter:

- Aars HK startede ud i et offensivt forsvar, og det skulle vi skulle lige finde ud af, hvordan vi spillede, men det lykkedes vi med hen ad vejen.

Thy Håndbold gik til pause foran med to, 15-13.

Efter pausen fortsatte Thy Håndbold de gode takter, og efter 18 minutter slog de et lille hul og kom foran med fire. Men Aars HK gav ikke op og indhentede hjemmeholdets føring.

- Vi havde et par ærgerlige angreb, hvor vi heller ikke stod ordentligt i returløbet, så der kom spænding til det sidste, siger Kristian Sørensen.

Med under et minut tilbage førte Thy Håndbold med et mål, hvor Aars HK var i angreb. Her viste thyboerne flot forsvarsspil og tvang gæsterne til en ufarlig afslutning.

Dermed blev det til endnu en sejr til Thy Håndbold, der vandt 26-25.

Kampfakta:

Håndbold, 2. Division

Thy Håndbold

Aars HK

Resultat: 26-25

Pause: 15-13

Mål: Ea Jørgensen 8, Marlene Dragsbæk 7, Mia Engstrøm 3, Cecilie Kure 2, Thea Heskjær 2, Cecilie Dalgaard 2, Clara Jørgensen 1 og Signe Bang 1