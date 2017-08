God musik - lige fra hjertet

HUNDBORG: Knitren fra brændeknuder sat langs indgangsvejen til Ulstrup Rock udgjorde sammen med kulørte lamper og halmballer på strategiske steder en rigtig fin og hyggelig ramme for verdens første udgave af Ulstrup Rock. Konceptet for en-dags-festivalen var egentlig ganske enkel. Den skulle være anderledes end alle andre festivaler. Og det var den også.

Festivalen havde som formål at skabe mulighed for, at alle med en lav indkomst kunne komme forbi og høre noget godt musik

- Det er ikke alle, der har råd til en festivalbillet til 700-800 kroner og en øl til 50-70 kroner. Og det koster den altså ikke at lave, sagde Philip Poulsen, som har været tovholder for musikken.

Han glæder sig over, at de havde formået at stille et så alsidigt program på benene i løbet af den korte periode, de har haft til at arrangere festivalen.

Philip Poulsen og Leo Jørgensen, som til daglig er leder af Enggården, som er et socialt arbejds- og bofællesskab for psykisk sårbare mennesker nær Hundborg, og hvor Philip er ansat, var fast besluttet på, at det skulle være en modvægt til de etablerede festivaler.

Rundt om på pladsen var det udpræget lokale folk, som kom for at høre lokale musikere. Om de var fattigrøve vides ikke, men det gør heller ikke noget, for stemningen var hyggelig og helt, helt afslappet. Om det var tonerne fra singer- songwriter Signe Straarup, der gjorde udslaget, kunne godt tænkes.

- Signe Straarup gør det altså vildt godt. Da jeg hørte hende besluttede jeg mig lige for at blive lidt længere, sagde Erika Brøndum.

På et par paller, som til lejligheden var flækket sammen til en komfortabel sofa, sad et par af naboerne til Ulstrup-gården og fik sig en oplevelse.

- Det er altså et vildt godt initiativ, og der ligger jo et kæmpe arbejde bag, så der skal virkelig nogle ildsjæle til, for at det kan lade sig gøre, sagde Helle Holm.

- Ja, vi håber det vender tilbage i 2018, supplerede Bodil Dinsen. Ulstrup Rock har et budget på 25.000 kroner, og med 200 solgte billetter, synes Leo Jørgensen, at det er en succes.

- Både Thy Rock og Alive begyndte i det små, så der er også håb for Ulstrup, sagde Leo Jørgensen.