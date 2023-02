God nyhed for gymnasierne. Men hvad så næste år?

THY/MORS:Det er en god nyhed, at de gymnasiale uddannelser i udkantsområder får mulighed for at optage flere elever.

Men de tal, der nu er meldt ud, gælder kun for skoleåret 2023-24, understreger Hans Chr. Jeppesen, direktør for EUC Nordvest, som står for handelsgymnasier (hhx) i Thisted, Nykøbing og Fjerritslev samt teknisk gymnasium (htx) i Thisted.

Med en lovændring, der netop er vedtaget af Folketinget, får alle disse uddannelser nu mulighed for at optage flere elever, end der var lagt med den lov om elevfordeling mellem de gymnasiale uddannelser.

- Det har skabt ro på i forhold til det kommende skoleår. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at der bliver lavet en mere restriktiv elevfordeling for de kommende år. Men det ligger i regeringsgrundlaget, at der skal kigges på en ny lov om elevfordeling, og vi ved ikke, hvad den kommer til at indeholde, siger han.

Lovændringen, som i sidste uge blev endeligt vedtaget efter en hastebehandling i Folketinget, giver EUC Nordvest mulighed for at optage 120 elever på Thisted Handelsgymnasium. Det vil ifølge Hans Chr. Jeppesen passe fint med behovet - hvilket ikke var tilfældet med de 84 elever, som kunne optages ifølge den oprindelige version af loven om koordineret elevfordeling.

- Vi vil også få mulighed for at optage alle, hvis der kommer 125 ansøgere. Men 84 var et helt uforståeligt lavt tal, for vi har aldrig haft så få ansøgere, siger han.

Til gengæld har EUC Nordvest fået 56 pladser til handelsgymnasiet i Fjerritslev.

- Og så mange har vi aldrig optaget i Fjerritslev, siger Hans Chr. Jeppesen - der i alle tilfælde havde foretrukket, at man ikke fra centralt hold blander sig i, hvor mange der optages på de enkelte skoler.

- Hvorfor skal der overhovedet være begrænsning? De unge skal først og fremmest vælge den uddannelse, de har lyst til, siger han.

Også Hans Chr. Jeppesens kollega på Morsø Gymnasium, rektor Ann Balleby, glæder sig over nogle mere rimelige optagetal. Gymnasiet må nu optage 84 elever, mod 56 ifølge den tidligere lov.

- Vi blev ikke rigtig glade, da vi fik at vide, at vi kun måtte optage 56. 84 svarer mere til behovet, siger hun.

Der var sidste år 80 ansøgere til stx på Morsø Gymnasium, hvor det faktiske antal 1.g-elever dog er lidt mindre nu. Anna Balleby håber igen i år på mellem 70 og 80 ansøgere.

Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne plejer at være 1. marts, men er i år udskudt til 13. marts.