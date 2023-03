God også i hårdt vejr: Fiskeriet roser stormomsust havn

HANSTHOLM:Selv om bølgerne er gået højt omkring Hanstholm Havn, der siden årsskiftet har haft status af kommunal havn, har millioninvesteringerne i havnen haft positiv effekt for fiskeriet.

Det konstaterer Jan N. Hansen, formand for Hanstholm Fiskeriforening, som i dag, fredag afvikler sin årlige generalforsamling. I år er det 20. gang, Jan Hansen aflægger beretning til generalforsamlingen.

- Vi håber, at det kommende år vil byde på nye tiltag, der kan styrke havnen og Thisted Kommune, siger Jan N. Hansen. Arkivfoto: Jens Fogh-Andersen

- Fra fiskeriets side er vi glade for havneudvidelsen. I dag er Hanstholm en fantastisk havn at bruge. Den er blevet mere sikker og er meget brugervenlig i stormvejr. Det har vi brug for. Det blæser jo i Hanstholm, siger Jan Hansen.

Også i overført betydning har der været blæst om Hanstholm Havn. Dagen før sidste års generalforsamling i fiskeriforeningen meddelte Kristian Jensen at han trådte tilbage som formand for bestyrelsen i den daværende selvstyrehavn, mindre end to uger efter, at bestyrelsen havde konstitueret sig med ham som formand.

"Sagt på godt jysk er det rigtig træls," sagde Jan Hansen, som dengang var medlem af havnens bestyrelse med tanke for det afbræk, formandens fratrædelse ville give i bestyrelsens arbejde.

- Nu er Hanstholm Havn på kommunale hænder. Der arbejdes med at få overblik over økonomien, og vi håber, at det næste års tid vil byde på nye tiltag, der kan styrke havnen og Thisted Kommune, siger Jan Hansen.

Blandt de mulige tiltag, som vil skabe debat, peger fiskeriforeningens formand på muligheden af at opstille vindmøller på havnen.

- Men det er nok en nødvendighed som del af den udvikling, der må ske for at bringe havnen videre, siger Jan Hansen.

Han tilføjer, at fiskeriforeningen håber, at der arbejdes videre med nye udviklingstiltag, blandt dem Power-to- X.

- Hanstholm skal være en førende grøn havn, som kan levere grøn energi til vores fartøjer og til vores virksomheder. Vi deltager i forundersøgelser for mulige vindmølleparker ud for havnen. Bliver de en realitet, må vi begrænse skaderne for vores medlemmer mest muligt, siger Jan Hansen.