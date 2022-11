Gode råd fra kommunen: Sådan ordner du affaldet

THISTED: Thisted Kommune er fra 1. november gået over til en ny affaldsordning. Fremover skal affaldet sorteres i ni forskellige typer.

Overgangen har langt fra været problemfri. Vanskeligheder med leveringen af de nye, sorte affaldsbeholdere til thyboerne har udfordret overgangen til den nye ordning, men fra nu af skal der for alvor gang i sorteringen af alt affald, skriver Thisted Kommune i en pressemeddelelse.

- 95 procent af de nye beholdere er nu leveret, og vi forventer, at de sidste køres ud i løbet af de kommende to uger. Vi beklager den ulejlighed, det har givet, at vi ikke var i stand til at overholde planen, men det skyldes forsyningsproblemer fra leverandøren, forklarer Flemming Christensen, sektionsleder for Affald og Ejendomme i Thisted Kommune.

Overgangsordning

Er de nye beholdere ikke leveret, skal man fortsætte med at bruge den gamle, indtil de nye kommer. Som en overgangsordning vil den gamle også blive tømt første gang, de nye tømmes.

Så snart man får de nye beholdere, skal de tages i brug.

- Det er vigtigt, at alle sorterer rigtigt derhjemme. Affaldet kan bedst genanvendes, når det ikke er blandet sammen med andre slags affald, siger Flemming Christensen.

Det er ikke svært

Sorteringen af affaldet behøver hverken at være svær eller blive et problem. Og det kræver ingen forkromede løsninger at komme i hus med sorteringen. En kasse eller en pose på en knage kan sagtens fungere til den første sortering af affaldet, inden det ryger i affaldsbeholderne.

Team Affald har nogle gode råd til at sikre, at systemet fungerer bedst muligt i den enkelte husholdning.

Det skal være nemt at bruge, let tilgængeligt, være placeret rigtigt i forhold til, hvor man står med affaldet, rumme en beholder i den rigtige størrelse til hver affaldstype - og så skal det være let at tømme over i de udendørs beholdere.

- Vi har lavet et sæt klistermærker med piktogrammer for, at alle i husstanden husker, hvor affaldet skal sorteres hen. De kan sættes på de indendørs beholdere til de forskellige former for affald. Klistermærkerne får alle leveret i den røde miljøkasse, som også er med, når de nye beholdere modtages, siger Flemming Christensen.

Få tømt uanset mængde

Hvis beholderne med det sorterede affald ikke er helt fulde, når affaldet hentes, opfordrer Flemming Christensen til, at beholderen alligevel sætte ud til tømning.

- Jo friskere affaldet er, jo bedre kan det genbruges. Det gør ikke noget, at beholderen ikke er fuld, når den tømmes, siger han.