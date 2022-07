Godssejlads til efteråret: - Vi skal have mere af samme slags

HANSTHOLM:i løbet af efteråret skal der igen sejles med gods til og fra Hanstholm Havn. I første omgang bliver det med anløb af havnen hver 14. dag, men som planerne ser ud lige nu, vil der allerede fra årsskiftet blive tale om at øge aktiviteten, så der bliver tale om ugentlige anløb

Konstitueret havnedirektør Søren Zohnesen, Hanstholm Havn, oplyser, at genoptagelsen af sejlads med gods på havnen er resultat af en målrettet satsning med sigte på at udvide havnens forretningsgrundlag.

- Den oprindelige tanke med Hanstholm Havn var, at den skulle være både en fiskeri- og trafikhavn, og lige nu arbejder vi målrettet på at tiltrække mere gods og trafik, siger Søren Zohnesen og tilføjer, at trafik i denne sammenhæng ikke omfatter færgetrafik.

Søren Zohnesen, konstitueret direktør for Hanstholm Havn, forklarer, at der er arbejdet målrettet for igen at få godssejlads på havnen og at der også fremadrettet arbejdes for at styrke havnens forretning med mere trafik og gods Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

- Vi ser ikke ind i en genoptagelse af færgesejladsen, men har fokus på at udvikle godstrafikken, og her kan den nye rute forhåbentlig være medvirkende til, at vi også kan etablere en permanent containersejlads på havnen, siger Søren Zohnesen.

Her og nu kan havnen ikke oplyse navn og nationalitet på det rederi, der skal stå for godssejladsen, men når sejladsen starter til efteråret, bliver der tale om et godsvolumen på 7-800 tons på hvert anløb med mulighed for at øge til op til 1000 tons. Søren Zohnesen tilføjer, at der bliver tale om både at indskibe og udskibe gods.

- Vi har den "blå landevej" lige på den anden side af molerne, og Hanstholm Havn ligger rigtigt godt for at sende mere gods ud på den vej og jo mere gods vi får på faste ruter, jo bedre muligheder får vi for både at understøtte eksisterende aktiviteter på havnen og for at tiltrække nye, siger Søren Zohnesen.

Ud over udsigten til igen at få permanent godssejlads og til at udvikle den aktivitet, har havnen også forventninger om at få et par anløb af cruiseskibe til august eller september.

- Anløbene er endnu ikke bekræftet, og jeg tror heller ikke, at Hanstholm bliver en kommende stor anløbshavn for cruiseskibe, men det er også en aktivitet, vi fremadrettet vi søge at samle op på i det omfang, det er muligt og i respekt for havnens øvrige aktiviteter, siger Søren Zohnesen.