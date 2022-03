Godt år for havn: Fisk for mere end en milliard kroner

HANSTHOLM:Hanstholm havn fastholder sin position som stedet, hvor der landes og håndteres fisk i stor stil.

Havnens bestyrelse har netop godkendt regnskabet for 2021, og det viser, at der sidste år blev håndteret fisk for en samlet værdi på 1,07 milliard kroner, fremgår det af en pressemeddelelse fra Hanstholm Havn.

Årets nøgletal for Hanstholm Havn viser et forventet niveau med en voksende nettoomsætning på 33,6 mio. kr. mod 32,0 mio. kr. i 2020, mens havnens resultat før afskrivninger og efter renter viser et minus på otte millioner kroner mod et plus på 3,4 millioner kroner i 2020. Det negative resultat skal i den forbindelse særligt ses i lyset af et større renoverings- og vedligeholdelsesarbejde på havnen i 2021 samt påbegyndt tilbagebetaling af den nu afsluttede udvidelse af havnen.

- Hanstholm Havn har over de senere år gennemgået en stor havneudvidelse, som udover bl.a. nye ydermoler og et stort baglandsareal naturligvis også er en stor investering med et stort lån, som havnen nu er begyndt at afdrage på, helt som planlagt. Årets resultat er derfor på niveau med det forventede, og vi har nu indledt en ny æra, hvor havneudvidelsen skal generere yderligere aktivitet og således også sikre et udvidet indtjeningsgrundlag fremover, siger Kirsten Hede, formand for havnens bestyrelse.

Flere fisk - mere gods

Hanstholm Havn har i 2021 håndteret godt 41.000 ton konsumfisk og rejer, hvoraf fisk tilført med lastbil for salg på Hanstholm Fiskeauktion står for knap 14.000 ton af den samlede mængde. Fremgangen af fisk ”på hjul” bidrager ikke alene til at sikre de rette tilførsler til opkøbere og aftagere i hele Europa, men forøger samtidig værdigrundlaget på konsumfisk og rejer, som vækster med knap 137 mio. kr. til godt 862 mio. kr., fremgår det af pressemeddelelsen

Set i forhold til industrifiskeriet har det, trods en mindre stigning på den gennemsnitlige kilopris, ikke været muligt at opretholde det vante niveau, hvilket afspejler sig i godt 85.000 ton til en værdi af ca. 203 mio. kr.

Det er således konsumfiskeriet, der tegner sig for langt størstedelen af havnens samlede værdigrundlag på fisk, som i 2021 beløber sig til 1,07 mia. kr, fremgår det af pressemeddelelsen.

Også mængden af gods steg i 2021. Den samlede mængde blev på 453.000 ton, hvilket er en fremgang på hele 43 procent set i forhold til 316.000 ton gods i 2020.

Stigningen kan primært henføres til import af sten, grus og søral, men også bl.a. malt, fiskemel og gasolie.

Med en ideel beliggenhed som transportknudepunkt for forbindelser til og fra en lang række europæiske og nordatlantiske markeder ser Hanstholm Havn i den forbindelse et stort udviklingspotentiale i gods og er aktuelt i dialog med flere interesserede operatører.

Hanstholm Havn arbejder målrettet med at realisere en vision om at blive Danmarks førende havn inden for både handel, bearbejdning og opdræt af fisk – og samtidig Europas grønneste og første CO2-neutrale fiskerihavn.

- Hanstholm Havn vil over de kommende år indtage en markant position som både fiskerihavn og energihavn, hvor et cirkulært energifællesskab vil tilføre nye energikilder og Power-to-X-processer, som gør den enes affald til den andens ressource – og dermed skaber helt nye forretningsmuligheder på og omkring havnen, siger Kirsten Hede.