Godt busstop ved Thyhallen

THISTED: Endnu en dag med NORDJYSKE’s bus er veloverstået med nogle gode timer ved Thyhallen og områdets uddannelsesinstitutioner.

Vanen tro sagde mange ja tak til en kop kaffe, et stykke kage og noget snak, og vi siger tak for fin opmærksomhed fra thyboernes side. Vi har samlet nogle billeder af de besøgende, og de er vedhæftet denne artikel.

Vi fik en hel del historier med hjem på de journalistiske blokke, og de vil være at finde i både den trykte avis og på NORDJYSKE Plus over de nærmeste dage.

Tak for nogle gode timer - og på gensyn.