Godt for beskæftigelsen: Nye statslige arbejdspladser til Thisted

THISTED:I begyndelsen af juni udløber fristen for at søge et af 30 nye jobs, som Gældsstyrelsen skal besætte i sit driftscenter i Thisted. Når de nye medarbejdere er ansat, vil styrelsen beskæftige omkring 190 medarbejdere i Thisted.

Meddelelsen om de nye statslige arbejdspladser i Thisted glæder borgmester Ulla Vestergaard (S).

- Jeg kan se, at mange har udtrykt interesse i at søge an af stillingerne. Det viste sig faktisk umiddelbart efter, at det forleden blev kendt, at Gældsstyrelsen søger flere medarbejdere, siger borgmesteren, som er tilfreds med, at Gældsstyrelsens nye ansættelsesrunde også betyder nye stillinger i Thisted.

- I forbindelse med tidligere opnormeringer af antallet af beskæftigede i Thisted har Thisted Kommune været behjælpelig. Blandt andet med at finde den nødvendige kontorplads. Jeg håber det er med til at vise, at Thisted Kommune er en god samarbejdspartner - også på det område. Og bliver det nødvendigt med hjælp fra kommunen i forbindelse med denne ansættelsesrunde, så er vi klar igen, siger borgmesteren.

Mogens Kruse Andersen, direktør for Thisted kommunes erhverv, teknik og beskæftigelse, oplyser, at kommunen ikke er kontaktet i forbindelse med Gældsstyrelsens nuværende ansættelsesrunde.

- Men vi står til rådighed - og bliver det nødvendigt, skal styrelsen bare henvende sig, siger Mogens Kruse Andersen.

Underdirektør Maibrit Brandt, Gældsstyrelsen, oplyser i en pressemeddelelse, at styrelsen blandt andet søger folk med juridiske kompetencer samt sagbehandlere. Derfor ledes efter finansøkonomer, folk med kontoruddannelse eller en relevant bachelor.

- Vi jagter folk med de rette faglige kompetencer. De skal være grundige og ordentlige. Men det er også vigtigt, at de har empati og forståelse for de menneskelige udfordringer, der kan ligge bag for skyldnerne i den anden ende, siger Maibrit Brandt.

Gældsstyrelsen er det offentliges inddrivelsesmyndighed og hentede sidste år 8,7 milliarder kroner tilbage til statskassen. Det var rekord.