Godt nyt for fjorden: Flade Sø skal fange tonsvis af kvælstof

FLADE SØ: Nu er resten op til naturen.

Det er konklusionen efter mere end 10 års års arbejde for igen at lede vandet fra Hvidbjerg Å gennem Flade Sø, inden det løber ud i Krik Vig.

Den mulighed har været afskåret siden 1958, da kystsikringsdiget syd og øst for Flade sø blev anlagt. Diget afskar søen fra Hvidbjerg Å-systemet og også fra dens hidtidige sammenhæng med Ørum og Roddenbjerg søer, og det vand, der før diget blev anlagt, passerede gennem Flade Sø, blev ledt uden søen gennem Kastet Å.

Nu har Naturstyrelsen Thy formelt markeret, at alt igen er, som det var før diget blev anlagt. Næsten. For diget er der stadig, men der er fri passage for vandet gennem tunnelrør to steder i diget. I den nordlige del af diget løber vandet fra Hvidbjerg Å-systemet ind i søen og i den sydlige del løber det ud.

Vandet fra Hvidbjerg Å-systemet løber ind og ud af Flade Sø gennem to tunnelrør - her er det sydlige udløb, som sikrer vandet passage under diget. Indløbet er i den nordlige del af diget. Foto: Jens Fogh-Andersen

Vandets passage ind i og ud af søen er en del af et vådområdeprojekt med en samlet pris på 11 mio. kroner. Projektets overordnede mål er at reducere tilledningen af kvælstof til Krik Vig og Limfjorden med årligt 78 tons.

- Der er skabt ny dynamik i søen, konstaterer plantør Henrik Schjødt Kristensen, Naturstyrelsen Thy. Han har arbejdet med projektet fra start til slut i et forløb, som med skovrider Ole Noes ord har været præget af både fremskridt og skridt tilbage inden alt var færdigt og vandet igen flyder som tidligere.

Jens Anderen (th.) - her i snak med skovrider Ole Noe, er en af de lodsejere, som har et jordlod ved Flade sø. Han er spændt på at se effekten af vådområdeprojektet. Foto: Jens Fogh-Andersen

- Nu bliver et spændende at se, hvordan forholdene i søen vil forandre sig, siger Jens Andersen, Agger. Han er en af de lodsejere, som har deltaget i projektet som også vil påvirke hans jordlodder, men ikke på en måde, der har økonomisk betydning for han.

- Flere ejendomme i Agger har fra gammel tid haft små lodder ved søen, siger Jens Andersen og tilføjer, at han bare var en stor dreng, da Flade Sø blev afskåret fra Hvidbjerg Å-systemet, så han husker ikke, hvordan tingene var før diget blev lavet.

Lars Steffensen, formand for I/S Flade og Ørum Søer, konstaterer, at det er slut med det hidtidige ålefiskeri i Kastet Å, men glæder sig til at se den positive effekt af vådområdeprojektet i løbet af de kommende år. Foto: Jens Fogh-Andersen

Lars Steffensen er en anden lodsejer med interesser i søen. Også en af de mere specielle. Han er formand for I/S Flade og Ørum Søer, som inden naturgenopretningsprojektet blev en realitet drev ålefiskeri med et stem i Kastet Å. Nu er stemmet fjernet, og vandgennemstrømningen i Kastet Å er reduceret til et minimum.

- Nu får vi i stedet noget andet fiskeri, siger Lars Steffensen og tilføjer, at det samlede naturgenopretningsprojekt ligner noget, der har mange positive effekter. Både for naturen og for miljøet.

- Men vi må indstille og på, at der går en årrække, før vi ser den fulde effekt, siger han.