Godt nyt for vandhunde: Badevandet er fint

THISTED:Sommervarmen har fået badevandstemperaturen så høtj op, at en dukkert ikke længere er en iskold oplevelse, men bare afsvalende og forfriskende.

Og for de, der har hang til en dukkert enten på et af badestederne i fjorden eller på en af badestrandene på vestkysten, siger tallene i kommunens analyser af badevandets kvalitet kort og godt "Udmærket" over hele linjen, dog med den østlige ende af Vandet Sø som undtagelsen. Her er badeforbud.

Badevandsanalysen er lavet på grundlag af målinger ni steder på Vestkysten fra Agger til Lildstrand samt på 13 lokaliteter på Limfjordskysten. Desuden er der taget prøver af vandkvaliteten i Førby Sø, ved Vilsbøl i Nors Sø, samt to steder i Vandet Sø. Det er ved Årbjerg, hvor vandkvaliteten er udmærket, og ved østenden af søen, hvor der som nævnt er badeforbud.

- Vi måler på vandets indhold af colibakterier og enterokokker. Det er tarmbakterier, som der hverken er flere eller færre af, fordi vandet bliver varmere. Hvis bakterieindholdet i vandet stiger brat, vil de typisk være efter et kraftigt regnskyl, som skyller flere bakterier ud i vandet, siger sagsbehandler, biolog Jannie Kalør Svendsen, Natur og Miljø i teknisk forvaltning.

Badevandsprøverne tages sommeren igennem med faste intervaller. De seneste målinger er en uge gamle, og der tages nye målinger i denne uge.

Efter den seneste varme weekend har flere set tegn på øget algefremvækst blandt andet i Thisted Bredning.

- Det er ikke os, men Miljøstyrelen, der tager prøver af vandets indhold af alger, forklarer Jannie Kalør Svendsen.

Det er ikke lykkedes Nordjyske at få Miljøstyrelsens vurdering af algesituationen i Limfjorden langs kysten af Thy og omkring Mors, men en tommelfingerregel siger, at hvis man ikke kan se sine fødder, når man står i vand til knæene, er det ikke stedet til en dukkert.