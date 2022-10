Godt nyt til børnene: Planer om et legeland i Thisted

THISTED:En gul prik på et kort over Danmark markerer, at Thisted er et potentielt sted at placere en Hermans Hule - et legeland. Går alt, som Morten H. Christensen håber, vil potentialerne i Thisted snart blive udnyttet.

Efter i snart et år at have undersøgt flere mulige placeringer til en Hermans Hule i Thisted, har Morten H. Christensen lejet butikslokalerne på Refsvej 28 i Thisted, hvor der senest var en dagligvarebutik, med tanke for at indrette sin Hermans Hule her.

Hermans Hule har i dag legelande flere steder i Danmark, hvor hulerne drives på franchisebasis. Således også i Thisted, hvor en kommende Hermans Hule bliver et legeland for bøn med aktivitet både på hverdage og i weekender.

Jeppe Kragh, Hermans Hule i Holstebro, oplyser, at kæden i et årstid har forsøgt at få fodfæste i Thisted.

- Det er rigtigt. Jeg har undersøgt flere muligheder, inden valget faldt på Refsvej, fortæller Morten Christensen.

- Planerne har været i naboorientering, og lige nu venter jeg på besked om der er kommet bemærkninger, siger Morten Christensen, som i det daglige arbejder som ambulancebehandler på fuld tid.

- Det agter jeg at blive ved med, så legelandet skal drives med personale på, siger han

Morten Christensen blev selv opmærksom på mulighederne i et legeland, da han for et år siden besøgte Hermans Hule i Holstebro med et par af sine børn.

- Min første tanke var, at sådan noget skal vi også have i Thisted. Jeg kunne forstå på min vennekreds at andre også efterlyste det tilbud, og så begyndte jeg at undersøge mulighederne. Legelandet skal være både for små børn, de lidt større - og være et sted, hvor eksempelvis mødre på barsel kan mødes med deres børn, siger Morten Christensen.

Her og nu er han ikke alt for konkret når det gælder en mulig åbningsdag.

- Jeg går lidt forsigtigt frem, siger han.