Godt nyt til cyklisterne: Nu kommer der cykelsti mellem Thisted og Sjørring

THISTED:På sigt er ønsket af få en cykelsti hele vejen langs Vorupørvej fra Thisted til Vorupør. Ønsket kan realiseres i tre etaper, og i 2024 vil det efter tidsplanen være muligt at indvie den første etape, fire kilometer dobbeltrettet cykelsti langs den sydlige side af Vorupørvej fra rundkørslen Hundborgvej-Vorupørvej i Thisted til den hævede flade indenfor byzonen i Sjørring.

- Vi søgte tilskud til at realisere alle tre etaper af cykelstien mellem Thisted og Vorupør, nu får vi 5,4 mio. kroner fra vejdirektoratets "Cykelpulje 2022" til den ene etape, cykelstien mellem Thisted og Sjørring, siger Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik.

Det vil koste i alt 10,8 mio. kroner at anlægge cykelstien, hvoraf kommunen skal afholde halvdelen. Resten dækkes af pengene fra cykelpuljen.

- Det er godt vi, fik en andel af dette års cykelpulje, og så må vi se, hvad der kommer af muligheder for at søge penge til at realisere de to sidste etaper af cykelstien, siger Jens Kr. Yde, som umiddelbart vurderer, at den kommende cykelsti mellem Thisted og Sjørring bliver en god løsning for de bløde trafikanter, der færdes på strækningen mellem nabobyerne Thisted og Sjørring.

Ifølge projektbeskrivelsen er det i øjeblikket en utryg strækning for cyklister. Både de, der tager cyklen på arbejde og for de børn og unge, der kører i vejkanten på vej til skole eller til fritidsaktiviteter.

Selv om der er etableret en kantbane til cyklister, er det ikke nok til at gøre turen mellem Thisted og Sjørring til en tryg oplevelse. Blandt andet fordi målinger af bilernes hastighed på strækningen viser, at der ofte køres hurtigere end de tilladte 80 kilometer.

Ud over de daglige brugere ventes den nye cykelsti også at blive et godt tilbud til cykelturister i området, fordi den passerer en række frakørselsmuligheder med forbindelse til seværdigheder både i Nationalpark Thy og på Vestkysten. Sammen med de kommende to etaper i forbindelsen Thisted-Vorupør vurderes projektets første etape at skabe bedre sammenhæng mellem allerede eksisterende cykelforbindelser i kommunen, men også at give flere mulighed for at tage cykle i det daglige.