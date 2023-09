Godt nyt til fritidsfolket: 17 nye pladser til autocampere er på vej

"Ved at byde autocampere velkomne på udvalgte lokaliteter er forhåbningen, at parkering med autocampere sker under mere ordnede forhold".

Det fremgår af sagsfremstillingen til kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, som på næste uges møde skal tage stilling til, hvordan flere års problemer med autocampere, som parkeres tilfældigt rundt om i kommunens - også på steder, hvor det ikke er tilladt.

I dag er der på Thisted kommunes arealer tre parkeringsarealer med plads til autocampere. Det er ved Vilsund Havn, hvor der er fire pladser, på Thisted Kystvej, hvor der er fem pladser, og som forsøg 14 pladser på Sydhavnsvej i Thisted, hvor der er plads til 14 autocampere.

Vælger udvalget at følge indstillingen fra forvaltningen, bliver der fremover langt flere pladser at vælge mellem, for de turister der besøger kommunen i egen autocamper. Helt præcis 14 nye pladser, som alle etableres på eksisterende kommunale p-pladser, både på Vestkysten og på lokaliteter ved Limfjorden samt i Thisted, hvor der ud over de eksisterende pladser er foreslået at lave autocamperparkering blandt andet ved den tidligere Synopal-havn og på Dragsbækvej.

I Hanstholm foreslås der etableret parkering til autocampere på Pynten og ved Hanstholm Centret. I østenden af Vandet Sø er der også fundet plads, og det samme er tilfældet ved Splittergab i Klitmøller, ved Hawblink i Vorupør, på Stenbjerg Landingsplads, ved nordenden af Ove Sø samt ved Kulthuset i Krik.

Pynten i Hanstholm er en af de 17 lokaliteter, hvor der skal være autocamperparkering. Arkivfoto: Peter Mørk

På fjordkysten er der skilteret autocamperpladser ved Doverodde Lystbådehavn og ved Amtoft.

I følge sagsfremstillingen skal der ikke etableres nye faciliteter i tilknytning til autocamperpladserne, men det fremgår, at "nærvedliggende foreninger/klubber kan dog være interesserede i at åbne for muligheden for at give adgang til eksisterende faciliteter i klubberne mod betaling".

Det skal være gratis at bruge autocamperpladserne, som driftes på samme måde som kommunens øvrige p-pladser. Pladserne skal markeres med p-skilte og en undertavle for autocampere, biler og motorcykler. Yderligere opsættes skilte med opfordring til at bruge faciliteterne på kommunens eksisterende campingpladser.