Godt tilbud i Hundborg: Hus til 30.000 kr.

HUNDBORG:- Jo, det var da et rigtig godt tilbud...

Det siger Paw Ettrup Steffensen, tømrermester fra Brund, om det hus i Hundborg, som han blev ejer af i sidste måned. 30.000 kroner var prisen for det lille, gulmalede hus på Vorupørvej 137.

Huset på 60 kvadratmeter er ifølge den kommunale BBR-meddelelse opført i 1877. Men både vinduer og tag er tydeligvis af nyere dato. Der er to sammenhængende stuer, et værelse og køkken og toilet i stueetagen, mens badeværelset befinder sig i kælderetagen. Huset ligger på en skrånende grund, og på bagsiden er kælderen i niveau med haven.

Paw Steffensen blev enig med sælgeren om en pris på 30.000 kr. - plus udgifter til advokat og tinglysning.

Fugtproblemer i kælderen

Kælderen har nogle fugtproblemer, som der skal gøres noget ved. Men ellers er huset klar til at blive lejet ud, efter at der er blevet malet indvendigt, og efter installering af nogle hårde hvidevarer i køkkenet, fortæller Paw Steffensen.

Hushandlen kom i stand, fordi hans søn og den tidligere ejers søn kendte hinanden.

8













Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Historien er, at den tidligere ejer havde fået vurderet huset af en ejendomsmægler. Mæglerens pris var vist 100.000 kr. Men når ejendomsmæglerens salær og alle andre udgifter var betalt, så ville sælgeren stå med 25.000 kr. i hånden. Så vi blev enige om 30.000 kr., fortæller Paw Steffensen.

Fire procent af gennemsnittet

Oveni har han dog betalt udgifterne til advokat og tinglysning:

- Så reelt har jeg givet 12-15.000 mere.

Kig ind fra den ene af husets stuer til køkkenet og til entreen og gæstetoilettet. I kælderetagen er der også et badeværelse med toilet.

Men det ændrer ikke ved, at der er tale om en ejendomshandel i den helt billige ende. Ifølge en beregning, som Ritzaus Bureau har lavet, svarer kvadratmeterprisen til blot fire procent af den gennemsnitlige pris i det samme postnummerområde, 7700 Thisted.

Klar til udlejning fra oktober

Beregningen er lavet med udgangspunkt i en såkaldt vægtet kvadratmeterpris, hvor der tages højde for, at der er næsten fuld kælder under huset på Vorupørvej 137, selv om kælderen ikke regnes med i boligarealet.

Paw Steffensen ejer i forvejen et par lejligheder i Thisted, som han lejer ud. Og han håber at have sin nyerhvervelse i Hundborg klar til udlejning fra 1. oktober.