Godt tilbud i sommervarmen: Alt klar til en dukkert i fjorden

THISTED:Fredag bliver "store badedag" på Søbadet i Thisted, selv om både vandhunde og andre gennem et stykke tid har fundet vej til anlægget, til trods for, at der stadig arbejdes på at få den nye attraktion helt færdig.

- Tingene har fungeret, så vi har valgt at se lidt gennem fingrene med, at Søbadet allerede er taget i brug, men fredag er vi vi klar, men brugerne må stadig finde sig i, at der går nogle uger før alt er helt klar. De første uger må de holde sig på gangarealerne, på sandstranden og på badeplatformen, siger projektleder Tobias Collin, Thisted Kommune.

Det sker med tanke for, at beplantningen på søbadet endnu ikke er helt færdig og at det rullegræs, der netop er rullet ud, skal have et par uger til at få fat, før det kan betrædes - og så er alle faciliteter i den nye bygning på Søbadet heller ikke helt klar til weekenden.

- To udendørs brusere og toiletterne er klar, og så kommer resten bagefter, siger Jonas Collin med tanke for, at bygningen i "Cold Hawaii Inland"-design i helt færdig form skal rumme en række faciliteter. Fra vest mod øst i bygningen er det depotrum, handicaptoilet, teknikrum, to toiletter, et foreningslokale til de foreninger, der har søbadet som omdrejningspunkt for deres aktiviteter, et offentligt omklædningsrum, brusere - og en 34 personers sauna både til foreninger og til "ikke-organiserede brugere" med adgangskort til saunaen. Desuden indrettes et grill-areal.

- Byggeriet er fulgt med interesse, og folk glæder sig til at alt er helt færdigt. Det bliver det 8. august, som planen hele tiden har været - og så kommer den officielle indvielse 4. september. Men nu er vi så langt, at de, der har lyst, kan begynde at bruge Søbadet. Det bliver til glæde både for byens borgere og for turister, som allerede har fået øje for, at det er et fantastisk sted.

Byggeriet af det nye søbad er gået efter planen, dog med en enkelt byggeteknisk udfordring. Den opstod, da der før jul blev gravet ud til den "sandpude", der bærer den nye bygning på Søbadet. Sandet forsvandt og måtte til sidst graves op igen.

- Søbadet står på et opfyldt areal, og i fyldet er der hulrum, som vandet fra fjorden kan trænge ind i ved højvande. Så blev sandet i puden vasket væk, men det problem blev løst ved at lægge en fiberdug i bunden af udgravningen, inden der igen bliver fyldt sand i. Så nu står alt, som det skal, men det gav lige tre ugers forsinkelse, siger Jonas Collin.

Det har kostet 15,7 mio. kroner at føre Søbadet op til den nye standard. Pengene er taget fra den pulje på 89,6 mio. kroner, der er afsat til at realisere Thisted Kommunes Cold Hawaii Inland-projekt, som også omfatter blandt andet Thy Cablepark og faciliteter i Vilsund. Projektet er endnu ikke realiseret fuldt ud.