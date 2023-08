Godt, værdigt og frit ældreliv - er det muligt?

Jeg tror, vi alle tænker, at en pose penge til de somatiske plejecentre er på sin plads, da de i årevis har været maksimalt presset.

Men at pengene skal tages fra "vores demensramte”, de allermest sårbare, svage og plejekrævende kan være svært at forstå!

Hvis dette bliver virkelighed, kommer det til at have enorme konsekvenser, for vores i forvejen pressede hverdag, og vores meget sårbare beboere.

Eksempel: Vi har at gøre med svært demensramte, som har brug for nærvær og special kompetencer,for at flere gange dagligt, undgå udafreagerende adfærd. Vi går med overfaldsalarmer og oplever vold/spark/slag, og af psykisk karakter samt det, der er værre.

Vi står dagligt i udfordringer/ dilemma, om selvbestemmelsesret kontra omsorgssvigt - samtidig med at dokumentation kravene bare bliver større og større.

Som jeg ser det, hvis der spares på “specialcenter”, vil konsekvenserne være enorme: Flere episoder, større udadreagernde adfærd. Større sygefravær blandt personale, pga.øget psykisk og fysiske pres. Sværere at rekuttere kompetent personale, hvilket i forvejen er en kæmpe udfordring.

“Et godt, værdigt og frit ældreliv”. Hvordan skal vi overhovedet kunne give det til vores demensramte?

Hold da op hvor bliver jeg bekymret, for fremtiden, for vores beboere og personale, på vores demenscentre.