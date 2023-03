Golfklub på pinebænken: Tre år efter storbrand er der stadig ikke afklaring på nyt klubhus

NYSTRUP:De var blevet lovet en afklaring fra Miljøstyrelsen før jul. Så i januar. Nu er vi i slutningen af marts, og Nordvestjysk Golfklub har stadig ikke fået grønt lys til at bygge nyt klubhus til erstatning for det gamle, der brændte i september 2020.

Imens har klubben i Nystrup Plantage fejret sit 50 års jubilæum for to år siden, og man klarer sig med en barak og en ombygget halbygning, men det er ingen løsning i længden, mener klubbens formand Svend Hagelskjær.

- En overgang rykkede vi over telefonen hver uge for en afklaring hos Miljøstyrelsen. Den sagsbehandler, vi kontakter, må ikke udtale sig om, hvordan sagen står, men hun har spurgt ind til detaljer om byggeriet. Om det er smøleri eller travlhed, der er årsagen, ved jeg ikke. Jeg har svært ved at vide, hvad jeg skal tro om det, siger Svend Hagelskjær.

Er det beliggenheden i Nationalpark Thy, der er problemet for den statslige myndighed?

- Det burde det ikke være, når der har været golfklub på stedet i over 50 år. Det skulle være slået fast af en tidligere miljøminister, jeg ved ikke hvem, at klubben kan blive, hvor den er. Sagsbehandleren har så spurgt ind til størrelsen af det klubhus, vi ønsker at bygge. Siden det oprindelige klubhus blev bygget, er klubbens medlemstal tæt på at være fordoblet. Vi havde sidste år i september registreret 971 medlemmer. Det stiller krav til klubhusets størrelse, siger formanden.

50 procent større hus

Også nuværende byggekrav til ventilation og isolering er med til at forøge volumen. Der skal være plads til greenkeepere og minimum to medarbejdere i administrationen. Og klubben har desuden valgt at rykke byggeriet tættere på banerne, så der bliver udsigt fra klublokalet.

- Det er da muligt, at vi kunne have fremmet sagsbehandlingstiden, hvis vi havde holdt os til at bygge på den eksisterende sokkel, men det er ikke realistisk. Vi søger om at bygge 600 kvadratmeter, hvor det gamle hus var på knap 400. En 50 procents forøgelse er selvfølgelig noget, men med fordoblet medlemstal og øgede byggekrav er det realistisk, siger Svend Hagelskjær.

Klubben står med et arkitekttegnet projekt til nyt klubhus. Byggeansøgningen til Thisted Kommune er forberedt, men kan ikke afsendes, før Miljøstyrelsens dom er faldet, idet statsmyndigheden efter Skovloven har første prioritet. Branderstatningen er for længst frigivet og vil indgå i finansieringen.

- Vi har ikke en detaljeret finansiering på plads, idet den vil afhænge af priserne på byggematerialer. Med hensyn til Miljøstyrelsen kan det være, tilladelsen kommer i morgen, eller at noget står i vejen for at give den. Vi ved det ikke, resignerer formanden.