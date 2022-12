Grænsen er nået: Nu falder der en sten fra Jørgens hjerte

THY-MORS:- Det glæder mig virkelig, at Morsø Kommune ser en opgave i at bidrage til, at vi bevarer genforeningsstenene. Nu vil jeg ringe til min næstformand i Thy, Ane Dragsbæk Poulsen, og så kan det være, at hun kan få Thisted Kommune til også at give et bidrag, selv om stenene i Thy altså er i en bedre forfatning, end de er her på øen.

Jørgen Bruun Christensen, formand for Grænseforeningen Thy og Mors, kan med tilfredshed konstatere, at hans appel til egen kommune har båret frugt. På sit seneste møde sagde Morsøs udvalg for teknik og miljø ja til et forslag om, at forening og kommune indleder et samarbejde om vedligeholdelse af de mindesten, der står fem steder på øen til markering af, at Sønderjylland blev givet tilbage til Danmark efter en folkeafstemning i 1920.

- Genforeningsstenene fortæller et meget vigtigt kapitel i Danmarks historie. Hele teknisk udvalg er enigt om, at vi godt vil gå ind og vedligeholde stenene og de pladser, de står på. Det er en udgift på omkring 20.000 kroner plus lidt mandetimer, siger formand Meiner Nørgaard (DD).

Stenene står i Øster Assels, ved Ørndrup, ved Årbjerg Torn, i Flade og ved Galtrup Efterskole. Kun sidstnævnte står på privat grund. De øvrige på offentlige arealer, og dem er kommunen forpligtet til at vedligeholde, idet de er registreret som fortidsminder efter museumsloven.

Alle stenene er fredet

Jørgen Bruun Christensen fortæller, at daværende kulturminister Mette Bock (LA), som havde været landsformand for grænseforeningen, i 2017 bestemte, at de 650 genforeningssten, der blev opstillet i næsten hele landet for omkring 100 år siden, skulle fredes. Men derved fulgte der ikke penge med til vedligeholdelse.

- I 2020 var vi rundt for at se til stenene i kommunen i forbindelse med 100-året for Genforeningen. Da fandt vi ud af, at der skulle gøres noget. Den, der trænger mest, er den ved Årbjerg Torn, hvor du næsten ikke kan læse teksten. Nu bliver stenene renset og malet op af en stenhugger, og der bliver luget omkring dem. Vi har også foreslået, at der opsættes skilte med tekster og qr-koder om de enkelte stens historie, siger formanden.

Genforeningsstenen i Øster Assels. Foto: Morsø Kommune

Han holder selv mest af historien om den opretstående sten på Møllebakken ved Ørndrup Hovedgård:

- Det var gårdejeren, der satte den op på det sted, hvor den stadig står. Han lagde et klæde over, og så tog han sine børn med ud til den, fortalte dem historien om Genforeningen og afslørede stenen. Og så gik de hjem igen, siger Jørgen Bruun Rasmussen.

Lokalforeningen har været igennem en hård tid, hvor jubilæumsaktiviteterne, blandt andet en firedages tur til Sønderjylland, måtte aflyses under coronaen. Men nu gør man minsandten som Tyskland i 1864: Erobrer nyt land.

- Efter beslutning overføres grænseforeningen i Skive Kommune, der ellers var dømt til nedlæggelse, til Grænseforeningen for Thy og Mors fra 1. januar. Herved bliver vi en af de arealmæssigt største lokalforeninger i landet. Vi er lige nu 85 medlemmer, og snart får vi tilført 27 fra Skive, siger Jørgen Bruun Christensen.