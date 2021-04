Gratis fredagshygge skal skabe nye fællesskaber

THISTED:Fællesskab, fællesspisning og aktiviteter for både børn og voksne er på programmet i Familienetværket Thisted, som starter fredag 23. april. Netværket er et partnerskab mellem Pinsekirken i Thisted og den sociale hjælpeorganisation Blå Kors Danmark.

Både familier, par og enlige vil blive mødt med åbne arme og masser af nærvær i et fællesskab med andre mennesker, som kender til en hverdag med forskellige problemer som for eksempel ensomhed, psykisk sygdom, dårlig økonomi, skilsmisse, misbrug eller helt andre udfordringer, fremgår det af en pressemeddelelse fra Blå Kors Danmark.

Eva Schlosser, der er projektleder for det nye familienetværk, håber, at netværket bliver taget godt imod både i Thisted og omegn.

- Vi glæder os rigtig meget til at åbne vores døre op for mennesker i lokalsamfundet, ikke bare i Thisted, men i hele Thy. Vi vil gerne række ud og give folk mulighed for at skabe relationer på kryds og tværs. Selvfølgelig med alle de nødvendige forholdsregler i forhold til coronavirus, så vi kan gøre det til en tryg og god oplevelse, udtaler hun.

Udover sjove og hyggelige aktiviteter for både børn og voksne vil der nogle gange også være særlige arrangementer med hjælp til udfordringer i dagligdagen. Det kan for eksempel være inspiration til hverdags- og familieliv, børnenes skolegang, økonomi, helbred, velvære, sundhed og relationer.

- Vi kunne rigtig godt tænke os, at Familienetværket er et sted, hvor familier og andre kan komme hver anden fredag og nyde at være en del af et fællesskab. Mange har været isolerede derhjemme i lang tid, så det bliver dejligt at kunne byde familierne velkommen, siger Eva Schlosser.

Til opstartsarrangementet 23. april vil der blandt andet være musik, god mad og fredagshygge.

Med Familienetværket Thisted er der i dag 23 familienetværk, som er partnerskaber mellem Blå Kors og en lokal kirke.

Familienetværket Thisted holder åbent hver fredag i ulige uger i Pinsekirkens lokaler på Tilstedvej 20 i Thisted, og det er gratis at deltage.