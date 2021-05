Gravhunden Tjalfe er borte på femte døgn: Ejer beder inderligt medborgere om hjælp

THY:Lørdag var glæden stor hos Sanne Nørgaard Mortensen og hendes mor. De havde netop hentet gravhunden Tjalfe hjem fra Hals dagen før, og nu skulle de i dyrehandlen for at købe stort ind til det ny familiemedlem.

Den lille brune hund skulle afløse en artsfælle, der desværre gik bort i marts, efter den trofast gennem 15 år at have holdt Sanne Nørgaard Mortensens 68-årige mor med selskab.

- Min mor er ikke på sociale medier, så jeg havde brugt lang tid online for at finde en egnet hund til hende. Jeg faldt over opslaget med Tjalfe, kontaktede ejerne og da vi havde været oppe for at besøge ham, vidste vi bare, det skulle være ham, siger Sanne Nørgaard Mortensen.

Selvom Tjalfe er over tre år gammel, er han aldrig blevet chippet og registreret i Dansk Hunderegister, ligesom han heller ikke bar hundetegn. Sanne Nørgaard Mortensen var allerede så småt begyndt at planlægge en tur til dyrlægen, så tingene kunne blive bragt i orden.

- Da vi kom hjem fra indkøbsturen og trådte ind af døren oppe hos min mor, kommer der pludselig gennemtræk, så døren går op, og ud løber Tjalfe, fortæller Sanne Nørgaard Mortensen.

Begge kvinder løb efter den lille brune hund, op og ned ad gågaden, og på et tidspunkt springer Sanne Nørgaard Mortensen i bilen for at forsøge at følge med Tjalfe. Hun træffer ham på parkeringspladsen ved Superbrugsen, hvor hun panisk forsøger at kalde ham til sig - men forgæves.

- Den tidligere ejer har sagt, han er en udbryderkonge, og der fik vi syn for sagen, siger Sanne Nørgaard Mortensen.

Siden har Tjalfe været på fri fod. Han er set rundt omkring i Thisted, blandt andet Over Engen, hvor en reguleringsjæger stødte på ham søndag aften. Nogle mener at have set ham så langt væk som i Birkelse, men eftersøgningen fore Thisted.

- Efter han var løbet væk, gik jeg direkte hjem og lavede et opslag på Facebook. Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at det ville nå så bredt ud. Opslaget er delt over 1900 gange, og den opbakning er helt fantastisk, siger hun.

Sanne Nørgaard Mortensen blev kontaktet af organisationen ”Landsdækkende hjælp til efterlyste og fremlyste hunde”, der tilbød at hjælpe med at finde Tjalfe. De har oprettet Facebookgruppen ”Find Tjalfe 7700 Thisted”, hvor grundige afsøgninger i og omkring Thisted bliver organiseret af frivillige.

Trods ihærdig indsats er Tjalfe efter fem døgn stadig ikke fundet. Og tiden er ved at være kritisk, for den lille brune hund er blevet påkørt flere gange.

- Vi ved, han blev ramt af en bil ved Munkens Bageri, kort tid efter den stak af lørdag, og så skulle den være påkørt ved Dyrskuepladsen, men der ved jeg ikke, hvor voldsomt det var, siger Sanne Nørgaard Mortensen.

Hun opfordrer alle i og omkring Thisted til at afsøge udhuse, garager, kolonihaver, buskads og deslige grundigt for at se, om Tjalfe har gemt sig der.

Støder man på Tjalfe, skal man lade være med at løbe efter ham, men i stedet henvende sig på telefon 51285888