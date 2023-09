Grethe efterlyser spisestellet, hun fik i bryllupsgave, men som nu på mystisk vis er forsvundet

Da Grethe og Christian Højland blev gift i 1960, fik parret en flot gave af deres naboer i Sennels. Naboerne havde skillinget sammen til et tysk spisestel af mærket Tirschenreuth.

- Det var et populært stel, i samme prisklasse som Mågestellet. Og måske også dyrere end det, fortæller Grethe Højland.

De fleste af de 12 frokosttallerkener, som var en del af bryllupsgaven, er i behold og står i køkkenskabet hos Grethe Højland, der i dag bor på Rubinvej i Østerild.

Nu vil hun gerne i kontakt med folk, der kan hjælpe med at opklare, hvad der blev af resten af spisestellet. Nemlig 12 middagstallerkener samt et par fade, en sovseskål og en skål til kartofler.

Der er tale om et tysk spisestel af mærket Tirschenreuth. Foto: Bo Lehm

Disse dele forærede Grethe Højland til sin nu afdøde datter Gudrun. Det var omkring 2002, på et tidspunkt, hvor datteren var blevet skilt fra sin første mand, som hun havde to børn med.

- Hun fik det som et arveforskud. Det var ikke noget, hun bad om, men hun var glad for det. Frokosttallerkenerne ville hun ikke have med. Hun sagde, at dem kunne hun altid få, fortæller Grethe Højland.

I 2010 blev datteren gift igen, men godt fire år senere - mellem jul og nytår i 2014 - døde hun pludseligt under en ferie på Tenerife. Det var i øvrigt kun få måneder efter, at hendes far, Christian Højland, også var afgået ved døden.

- Lige efter hendes død tænkte jeg ikke på spisestellet. Men senere spurgte jeg hendes mand, hvad der var blevet af det. Han sagde, at det vidste han ikke noget om, fortæller Grethe Højland.

Stemplet i bunden af tallerknerne. Foto: Bo Lehm

Spisestellets videre skæbne er derfor lidt af et mysterium for hende. Sin datter kan hun jo desværre ikke spørge. Men Grethe Højland føler sig overbevist om, at datteren - der i øvrigt skiftede navn til Victoria Valsted - ikke ville skille sig af med det.

I alle tilfælde vil hun gerne have spisestellet tilbage. Ikke mindst for at kunne give det videre til andre medlemmer af familien, der tæller to sønner og ni børnebørn - herunder to, som hendes afdøde datter fik i sit første ægteskab.