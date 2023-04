Grillbarens nye nabo: Affaldsstation lige uden for døren

THISTED:Foran den lille, ottekantede grillbar plejer der i sommerhalvåret at være mulighed for at sidde og nyde en hotdog, en burger eller en portion pommes fritter.

Men selv om forårsolen skinner, har Nytorvs Grill i Thisted endnu ikke sat borde og stole frem. For på grund af et anlægsarbejde lige ved siden af er der for tiden ikke ret meget plads foran grillbaren. Samtidig gør larmen det til en tvivlsom fornøjelse at sidde på torvet.

Og indehaveren af Nytorvs Grill, Ella Laila Lorenzen, kan godt frygte, at der - også når arbejdet er færdigt - bliver mindre hyggeligt på torvet. For det, der er ved at blive anlagt som nærmeste nabo til grillbaren, er en af de nedgravede affaldsstationer, som Thisted Kommune er i færd med at etablere rundt omkring i det centrale Thisted.

- Jeg kan godt blive nervøs for, at det ikke bliver så rart at sidde lige ved siden af nogle affaldsbeholdere, siger hun, der har drevet Nytorvs Grill i fire år.

Hun og hendes mand, Mogens Lorenzen, er enig i, at løsningen med affaldsstationer kan være god i midtbyen, hvor der ikke er så meget plads til individuelle affaldsbeholdere.

- Og det kan godt være, at det bliver pænt. Men man kan frygte, at det bliver ligesom med de beholdere til glas og papir, der nu ikke findes længere. At folk bare efterlader alt muligt affald, siger han.

Koster to p-pladser

De to er dog enige om, at det største problem med affaldsstationen på Nytorv er, at den tager nogle af de p-pladser, der hidtil har været på den ene side af torvet. Forventningen er, at to af de nuværende seks pladser må inddrages.

Ella Laila Lorenzen har i fire år drevet Nytorvs Grill i Thisted. Foto: Bo Lehm

- I forvejen er det svært for vores kunder at finde en parkeringsplads, siger Ella Laila Lorenzen.

Og ægtemanden tilføjer, at de manglende p-vagter i byen ikke gør sagen bedre. Fordi bilisterne så ikke respekterer den tidsbegrænsning, der er for at parkere på torvet.

- Det betyder, at p-pladserne så bliver brugt til langtidsparkering, siger Mogens Lorenzen.

I alt forsvinder der cirka 28 parkeringspladser i Thisteds midtby i forbindelse med etableringen af affaldsstationerne. Thisted Kommune forventer at kunne anlægge nye p-pladser som erstatning for omkring halvdelen af disse. Men Flemming Christensen, sektionsleder for affald og ejendomme, kan endnu ikke sige noget om, hvor de nye pladser vil blive etableret.

Højst 100 meter

Syv affaldsstationer i midtbyen er allerede i brug, mens syv andre er under anlæg. Yderligere fem er planlagt, men projektet er blevet forsinket på grund af leveringsproblemer.

- Vi mangler stadig at få de sidste beholdere fra vores leverandør. Og de har ikke helt kunnet love os, hvornår vi kan få dem, siger Flemming Christensen.

Når individuelle affaldsbeholdere erstattes af fællesløsninger, må borgerne højst have 100 meter at gå fra hoveddøren til nærmeste affaldsstation. For at leve op til den regel, skal der i det centrale Thisted etableres yderligere nogle stationer ud over de 19, som er anlagt eller undervejs.

Men den konkrete placering af de sidste stationer vil ifølge Flemming Christensen først blive udpeget, når alle de øvrige stationer er taget i brug, og kommunen har gjort erfaringer med brugen af dem.

Nordjyske har været i kontakt med Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik. Han erkender, at han ikke er opdateret på sagen og derfor ikke kan forholde sig til parkeringsforholdene på bl.a. Nytorv.

- Men jeg skal nok tage fat i sagen, og jeg er sikker på, at der kommer en samlet plan, når vi er færdige med at få stationerne etableret, siger han.