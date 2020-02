Grillmad i pap og genbrug af tøj: Grønne ideer blev præmieret

THY-MORS:Papbakker til burgerne i stedet for flamingobakker. Fokus på at reducere madspild. Byttedag, hvor godt tøj kan skifte ejer. Bedre muligheder for at investere i solenergi og vindmøller. Bedre levesteder for bier og andre insekter.

Det var nogle af de idéer, som deltog i konkurrencen Grøn Adfærd, der blev udskrevet sidste år. I aftes blev vinderne kåret ved et arrangement i Teutonersalen på Thisted Gymnasium.

Foto: Kim Dahl Hansen . Vinderne kåres i Fremtidsgruppen Mors-Thy's konkurrence Grøn Adfærd

Bag arrangementet stod Fremtidsgruppen Mors-Thy, der er en tværpolitisk sammenslutning af 15 lokale partiforeninger fra Thisted og Morsø Kommuner. Med initiativet ønsker de at sætte fokus på bæredygtig adfærd.

Kun en enkelt virksomhed deltog i konkurrencen, nemlig Vesterhavshytten i Agger, hvis indehaver Peter Sørensen i øvrigt også er politiker. I samme kategori deltog foreningen Thy Højskole, der vil lave en bæredygtigheds-camp til sommer. Førstepræmien gik til Vesterhavshytten, der har fokus på miljøvenlig emballage og økologiske og veganske burgere.

Blandt deltagerne i salen var cirka 40 elever og fem lærere fra FGU Nordvest i Nykøbing. Foto: Kim Dahl Hansen

Mindre mad på tallerkenen

To ungdomsuddannelser havde taget udfordringen op og budt ind med forslag. FGU Nordvest i Nykøbing har gennem mange uger kørt et projekt, hvor alle de cirka 80 elever har været engageret i at mindske de mængder af mad, der levnes på tallerkenerne i skolens café. Sara Gamstrup Kristensen og Christina Lynggaard Dornhoff fortalte, at maden i affaldsspandene er blevet vejet siden 1. december, hvilket har haft en kæmpe effekt. Nu øser eleverne ikke mere op, end de kan spise.

Et hold elever fra Thisted Handelsgymnasium vandt førstepræmie for deres forslag om at sætte unges tøjbytning i system. Fra venstre er det konferencier Lasse Dieckmann fra TV Midtvest, Camilla Boesen, Sille Andersen, Louise Nørgaard Kristensen, Frida Witterup Rokkedal og Sisse Vestergaard Lassen. Foto: Kim Dahl Hansen

Cirka 40 FGU-elever var mødt op i aftes for at overvære finalen. Det blev dog fem elever fra Thisted Handelsgymnasium, der vandt med et forslag om at sætte bytning af tøj i system.

Syv borgere havde budt ind med idéer. Tre af dem deltog i finalen, nemlig Svend Erik Guld, Johannes Kristensen og Nicolaj Stenkjær. Førstnævnte løb med sejren i den kategori. Dommerpanelet kunne især godt lide, at han satte fokus på behovet for en mærkningsordning for produkterne miljøbelastning.

Syv private borgere havde sendt ideer ind til konkurrencen. Det blev Svend Erik Guld, der kunne tage hjem med førstepræmien, som blandt andet bestod af et æbletræ. Foto: Kim Dahl Hansen

Aftenen bød i øvrigt på oplæg fra blandt andre Alive Festival og virksomheden Strandet.