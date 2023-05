Grøn energi i fremtiden: Energizoner og solceller på tagene

THISTED:De anlæg, der skal producere fremtidens grønne energi, skal have et sted at stå.

Lige nu arbejder Thisted kommune med at sætte retningen for, hvordan pladsen skal findes. I øjeblikket er to muligheder i spil. Den ene er udpegning af energizoner i det åbne land, den anden er at udnytte en oplagt mulighed og opstille solceller på de store tagflader på kommunens bygninger.

Det er allerede sket på Thyhallen, hvor der i forbindelse med ombygningen er opstillet to 50kW solcelleanlæg, som årligt producerer 120.000 kWh. Det sparer hallen for 200.000 kroner på elregningen.

- Vi vil meget gerne gerne arbejde videre ad det spor, men hidtil har rigide regler gjort det besværligt at udnytte en oplagt mulighed for at opnå 100 procent god udnyttelse af solens energi, siger Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik.

Jens Kr. Yde håber det fremover bliver bliver nemmere at udnytte tagfladerne over kommunens ejendomme til at opstille solcelleanlæg Arkivfoto: Bo Lehm

Udvalget har netop besluttet at bruge op til 250.000 kroner til at undersøge muligheden af at opstille flere solcelleanlæg de steder på tagene over en samlet kommunal bygningsmasse på 270.000 kvadratmeter, hvor et er muligt.

- Tidligere sagde reglerne, at der skulle etableres et selvstændigt selskab, hver gang der blev etableret et solcelleanlæg på en tagflade. Nu ser det ud til, at der med en lovændring bliver mulighed for at danne et selskab for et større antal solcelleanlæg. Det vil forhåbentlig bane vej for, at vi om nogle år kan opstille solcelleanlæg på tagene over de af kommunens bygninger, hvor det giver mening at gøre det, siger Jens Kr. Yde.

Energizoner

Selv om der åbnes for lettere adgang til at etablere solcelleanlæg på tagene af kommunale bygninger, skal der også findes plads til at opstille VE-anlæg i det åbne land. Til det formål skal der udpeges energizoner.

I april sagde kommunalbestyrelsen ja til at fortsætte arbejdet med at udpege en energizone i den sydlige del af kommunen med størst mulig borgerinddragelse i processen. På det seneste møde i udvalget for erhverv, klima, miljø og teknik blev det indstillet, at kommunalbestyrelsen 31. maj godkender en plan for den proces, der skal gå forud for udpegningen af energizoner andre steder i kommunen.

- Der skal findes plads til yderligere et antal energizoner i kommunen. Endnu er det ikke afgjort, hvor eller hvor mange, der er tale om, siger Jens Kr. Yde og tilføjer, at der i rapporten "Klimavisioner i Thy" som Klimaalliancen Thy udgav i 2021 er "sat nogle ringe på kortet over Thy".

Foruden Sydthy er der en markering i den nordøstlige del af kommunen, en ved Hanstholm og en nær Elsted, hvor der lige nu arbejdes med planer for et biogasanlæg.

- KAT-rapporten giver nogle indikationer af, hvor kommende energizoner skal udpeges, men når det skal ske, vil det være i det tættest mulige samarbejde med lokalområdets beboere og andre lokale interessenter. Vi skal lære af tidligere erfaringer, hvor manglende dialog og borgerinddragelse skabte problemer for placering af VE-anlæg, siger udvalgsformanden.

Ingen fodfejl

Jens Kr. Yde forklarer, at en af de erfaringer, der er taget til efterretning er, at det ofte skaber lokal modstand, hvis oplægget til et lokalområde er, at sige god for en udpegning, der allerede er sket.

- Sidder man lokalt med en fornemmelse af, at beslutningerne er truffet, inden der er mulighed for at påvirke dem, så er det nærliggende at nogen spørger: Hvorfor skal vi i det hele taget høres. Den situation og andre fodfejl skal vi undgå fremover ved aktivt og ærligt at arbejde for lokal medinddragelse. Både når energizonerne udpeges og efterfølgende, hvor der skal sikres størst muligt lokalt medejerskab og dermed også mulighed for lokalt at få økonomisk fordel af anlæggene, siger udvalgsformanden.

Han understreger, at det ikke er tanken at "overplastre kommunen med VE-anlæg".

- Og i det omfang, der opstilles nye anlæg, skal det sikres, at de også gavner lokalt, siger Jens kr. Yde og tilføjer, at interessen for at opstille solcelleanlæg er stor lige nu.

- Der kommer rigtig mange ansøgninger, men det skal styres, siger udvalgsformanden, som ser frem til dialogen medbåde lokalsamfund og med lokale interessenter.