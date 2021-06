Grøn energi kræver plads: Placeringen af møller og solenergianlæg til debat

THISTED:- Vi er ikke tæt på at være på bagkant med udpegningen af områder i kommunen, hvor der er plads til møller og solcelleanlæg, men lige nu er det fornuftigt at afvente, at Klimaalliancen Thy kommer med sine anbefalinger for den fremtidige udbygning med vedvarende energi.

Det siger Esben Oddershede, formand for kommunens udvalg for klima, miljø og teknik, efter at udvalget i denne uge drøftede de godt 60 kommentarer og bemærkninger, der er kommet i høringen om den nye kommuneplan for Thisted Kommune.

Flere bemærkninger vedrører specifikt placeringer af både nye vindmøller og solcelleanlæg, men her er forslaget til ny kommuneplan rummer ikke konkrete udpegninger af områder hverken til vind- eller solenergi.

- Selv om der under høringen af forslaget til ny kommuneplan er kommet nogle ønsker til placering af vindmøller og solcelleanlæg, vil der næppe træffes nogen beslutninger før kommuneplanen er vedtaget - og før vi har anbefalingerne fra klimaalliancen, siger Esben Oddershede.

Han tilføjer, at debatten om, hvor fremtidige tekniske anlæg til vedvarende energi skal stå - eller ikke skal stå - er vigtig. .

- Vi kan pege på områder i kommunen, hvor det ikke er muligt, men der vi være områder tilbage, hvor det lader sig gøre og det er vigtigt, at vil drøfter hvordan, siger Esben Oddershede.

Han peger på, at en del af debatten bør handle om en plan for udfasning af udtjente møller som en måde at skabe plads til færre, men mere effektive møller.