Grøn fremtid kræver plads: Seks energizoner er sat på kortet

Hvis Thisted kommune skal være klimaneutral i 2035, skal der skabes plads til fremtidens grønne energiproduktion - og pladsen skal blandt andet findes i energizoner, hvor de anlæg, der produceret den grønne energi kan opstilles. Det kan være pladskrævende anlæg som biogasanlæg, pyrolyse eller Power-to-X anlæg, men også vindmøller, solceller og den følgeindustri, som er tilknyttet de energiproducerende anlæg..

Nu er den mulige placering af fire energizoner udpeget. Dertil kommer yderligere to muligheder for placering af "potentielle energizoner". Det er endnu ikke skitseret, hvilke anlæg, de enkelte energizoner kommer til at huse eller hvor de skal placeres indenfor den enkelte energizone. Thisted Kommune forventer at stille krav om, at anlæggenes placering og udformning tilpasses i dialog med de berørte husstande og lodsejere, så de kan afskærmes af beplantning eller skovrejsning.

De fire udpegede områder er energizoner ved Hanstholm, Nors, Skinnerup-Brund samt et område syd for Snedsted, Energizone Midtthy. Hertil kommer de to potentielle områder, Energizone Hurup og Energizone Frøstrup.

Energizonen ved Hanstholm omfatter et 70 hektar stort område øst for Hanstholm. Området kan udvides til i alt 210 hektar. Øst for Nors er der udpeget en energizone med et 170 hektar stort kerneområde med mulighed for at udvide zonen til et samlet real på 430 hektar.

Energizone Skinnerup-Brund ligger nord for Thisted nogle få hundrede meter fra erhvervsområdet i udkanten af Thisted. Her er der et kerneområde på 225 hektar med mulighed for at udvide zonen til i alt 400 hektar. Energizone Midtthy ligger syd for Snedsted. Den har et kerneområde på 140 hektar med mulighed for at udvide til 225 hektar.

De to potentielle energizoner er et 100 hektar stort område syd for Hurup, samt et 125 hektar stort område nord for Frøstrup. For begge områder gælder, at kommunen ikke forventer, at de realiseres som energizoner før efter 2036.

Vækst og udvikling

Samlet set udgør de arealer, der ønskes anvendt til energizoner et område, der svarer til 1,4 procent af Thisted kommunes samlede areal.

- Zonerne skal tiltrække kapital og nye teknologier. Det betyder vækst og grøn erhvervsudvikling til lokalområdet. Samtidig kan den grønne omstilling påvirke varme- og elpriser positivt lokalt. På den måde er konceptet med energizoner unikt, og det bliver konstruktivt at indfri de ambitiøse grønne målsætninger, vi har i vores Grøn Fremtid Thy strategi, siger Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik.

Som en del af arbejdet med at udpege energizonerne, har kommunens forvaltning gennemgået samtlige arealer i Thy for at finde de lokaliteter, hvor der er mulighed for at placere og samle energianlæg, fremgår det af en pressemeddelelse fra Thisted Kommune.

Udover udpegningen af energizonerne er kommunens øvrige arealer nu kategoriseret på en ny måde.

Forvaltningen foreslår, at to tredjedele af kommunens areal får status af såkaldte "negativområdet", hvor der ikke kan opstilles energianlæg. De resterende arealer, som ikke er omfattet af udpegningen til energizoner, benævnes som "neutralområder". Her vil der være mulighed for at opstille solceller eller vindmøller, men kun med lokalområdets opbakning og eventuelle medejerskab til anlæggene. Cirka en tredjedel af kommunens samlede areal er neutralområder.

To borgermøder

Tredelingen af kommunens arealer skal gøre det nemt for både borgere, erhvervsdrivende og investorer at få overblik over, hvor der er plads til de kommende års grønne energianlæg.

- Det er et klart signal til udviklere og investorer om, at Thisted Kommune er en aktiv part i den grønne omstilling, og vi forventer at lokalsamfundene er med i processen. Der er forudsætninger, der skal være opfyldt, før vi kan lægge land og landskab til. De forudsætninger definerer vi sammen med borgerne. Det skaber gennemsigtighed omkring hvilken målestok, vi vurderer energiprojekterne efter politisk, siger Jens Kr. Yde.

Thisted Kommune har planlagt to borgermøder om energizonerne. Her er der mulighed for at medvirke til at definere kriterier og forudsætninger for energizonerne og også til eventuelle energianlæg i neutralområderne.

Borgermøderne holdes i Nors Hallen 26. september og dagen efter, 27. september, i Hørdum Hallen.

Efter køreplanen for den videre proces skal energizonerne være vedtaget inden udgangen af 2023.