Grøn omstilling interesserer: 200 vil til møde om biogas-projekt

ELSTED:For en uges tid siden talte tilmeldingslisten til aftenens møde om planerne om et biogasanlæg i Elsted sydøst for Snedsted 50 navne, men så gik det stærkt.

- Ud fra de 50 tilmeldte i midten af sidste uge, regnede jeg med, at vi ville samle omkring 120 deltagere i mødet, men nu bliver vi mere end 200, og det er glædeligt, fortæller projektleder Anders Chilvers fra Udviklingsselskabet Biogas Thy om interessen for aftenens møde i Snedsted Hallen, hvor der orienteres om planerne for et biogasanlæg, som på årsbasis kan forarbejde 600.000 tons biomasse til dels biogas, dels til gødning, der kan køres ud på landbrugsjorden.

112 lokale investorer fra landbrug, industri og forsynings- og energisektoren har skudt samlet tre millioner kroner i Udviklingsselskabet Biogas Thy.

- Vi har en tro på, at projektet kan realiseres. Elsted-området har i en årrække været udpeget som en mulig placering af et biogasanlæg, så for beboerne i lokalområdet er det ingen ny tanke, siger Anders Chilvers og tilføjer, at udviklingsselskabet allerede i efteråret havde et første møde om planerne med op mod et halvt hundrede af de nærmeste naboer til et kommende biogasanlæg.

- Der er altid nogen, som spørger: Hvorfor lige her - og der er udtrykt bekymring om forhold som lugt og transportbelastninger, men når der kommer så mange i aften, tror jeg, at det i høj grad skyldes muligheden af et fremtidigt samarbejde med Snedsted Fjernvarmeforsyning, der kan udnytte overskudsvarmen fra biogasanlægget i sit arbejde med at udfase naturgas, siger Anders Chilvers, som forventer, at den del af projektet sammen med spørgsmålet om graden af lokalt medejerskab i projektet vil være blandt de emner, der kommer til debat i aften.

- Lige nu er der ingen garanti for, at det her lykkes. Men vi tror på det. Får vi en byggetilladelse i år, vil det ikke være urealistisk at tro på, at biogasanlægget står færdigt i 2025, siger Anders Chilvers.