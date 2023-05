Grøn strøm i nordjyske kontakter: Thisted og Jammerbugt leverer stort

NORDJYLLAND: I hele Nordjylland producerer solceller og vindmøller på land strøm svarende til 772.500 husstandes forbrug. Blandt de 11 kommuner i Region Nordjylland skiller Thisted og Jammerbugt kommuner sig ud som rigtig store producenter af grøn energi.

I Thisted kommune leverer vindmøller og solcelleanlæg grøn strøm svarende til 124.457 husstandes årlige forbrug, i Jammerbugt Kommune kan strømmen fra solceller og vindmøller dække det årlige forbrug i 119.064 husstande.

Dermed er de to kommuner ikke alene de af regionens kommuner, der har den største produktion af strøm fra vindmøller og solcelleanlæg, de ligger også i Top 10 blandt samtlige kommuner i landet. Her er Ringkøbing-Skjern Kommune på førstepladsen. Vindmøller og solcelleanlæg i kommunen producerer strøm svarende til 331.930 husstandes årsforbrug. Thisted og Jammerbugt indtager henholdsvis pladsen som nummer syv og otte på listen.

Da efterspørgsel og udbud af grøn strøm sjældent passer sammen, vil produktionen af grøn strøm i praksis ikke gå til det antal husstande, det i teorien kan dække. Derudover eksporteres en del af strømmen til andre lande, og en del går til eksempelvis industrivirksomheder.

I Top 20 på landsplan ligger også Vesthimmerland, Aalborg, Hjørring, Mariagerfjord og Brønderslev kommuner.

På baggrund af tallene opfordrer Dansk Industri til, at landets kommuner gør det hurtigt og nemt at investere i vedvarende energianlæg.

- Vi er rigtig godt på vej her i Nordjylland særligt med produktion af grøn strøm fra vindmøller. Den vedvarende energi er vigtig for, at vi kan blive fri af russisk gas, blive klimaneutrale i 2045, og ikke mindst for at gøre det muligt for nordjyske virksomheder at flytte produktionen over på grøn strøm, siger formand for DI Aalborg, Peter Birkegaard.

Produktionen af elektricitet fra vedvarende energikilder skal femdobles frem mod 2030, og opsætningen af solceller, vindmøller og andre energianlæg skal ske ude i kommunerne.

- Den målsætning betyder, at vi skal have tempoet op, og her spiller kommunerne en afgørende rolle i forhold til at gøre det attraktivt at investere i og opsætte blandt andet solceller og vindmøller. Det kræver hurtig sagsbehandling, fremsynet planlægning og nogle gode rammevilkår, der gør det rentabelt at investere i energianlæg. Kommunen og ikke mindst politikerne spiller også en stor rolle i forhold til at skabe opbakning til solceller og vindmøller hos borgerne, siger Peter Birkegaard.

Hjørring, Mariagerfjord, Thisted, Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner er i top ti over kommuner, der siden 2016 har haft den største stigning i produktionen af strøm fra vindmøller på land.