Grønt lys for alle sommeraktiviteterne: Det er bare med at melde sig til

THISTED:Med weekendens udmelding fra regeringen angående åbningen af indendørsidræt og de nyeste retningslinjer, er der nu grønt lys for, at alle sommerferieaktiviteter kan gennemføres. I Thisted Kommune er der lavet et sommerferiekatalog med forskellige aktiviteter for børn og unge i skolealderen. Mange foreninger og instruktører glæder sig meget til at tage imod de forventningsfulde børn og unge mennesker, der endelig kan komme i foreningerne igen.

- Arrangørerne har lagt et stort stykke arbejde i at finde instruktører, planlægge aktiviteter og venter nu bare spændt på alle tilmeldingerne, skriver Maria Thingstrup Lauridsen, konsulent hos Thisted Kommune i en pressemeddelelse.

På www.thistedfritid.dk kan man tilmelde sig og læse om alle aktiviteterne.

- I Thisted Kommune håber vi, at mange børn og unge vil få smag for nye foreningsaktiviteter samt få nogle rigtig gode oplevelser med andre børn og unge, siger Maria Thingstrup Lauridsen.

Alle foreningsaktiviteter har i en længere periode været lukket ned grundet COVID-19, og derfor regner man med, at mange børn og unge længes efter at komme ud i foreningerne og blive en del fællesskaberne igen.

Alle folkeskoleelever i Thisted Kommune har modtaget en god og gammeldags folder i papir med sommerferieaktiviteterne.

Da mange danskere af indlysende årsager holder ferie i Danmark, forventer man, at sommeraktiviteterne er eftertragtede.

- Men der er stadig mange hold med ledige pladser, så skynd dig at få tilmeldt dit barn, hvis han/hun skal have en god oplevelse i sommerferien, siger hun.