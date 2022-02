Grundlægger af nordjysk kunstmuseum er død

FRØSTRUP:Harald Fuglsang, der sammen med partneren John Anderson grundlagde Kirsten Kjærs Museum ved Frøstrup, er død på plejecentret Fjordglimt i Sennels. Han blev 89 år gammel.

Harald Fuglsang voksede op på en gård i nærheden af Frøstrup. Han fik studentereksamen og gik i gang med at læse medicin, bl.a. i London. Her mødte han i 1966 John Anderson, der ligeledes var læge, og sammen rejste de til bl.a. Afrika, specialiserede sig i tropesygdomme og var hjemme i Danmark med til at oprette et kursus i tropemedicin.

Det blev dog museet for den flamboyante portrætmaler Kirsten Kjær, der skulle blive hans og Johns virkelige livsværk. Harald Fuglsangs to halvbrødre var nevøer til Kirsten Kjær, der blev født i Vester Thorup i 1893 og døde i Frøstrup 91 år senere. Han var altså ikke selv direkte i familie med sin excentriske ”halvtante”, men åndeligt havde han og Kirsten Kjær meget til fælles, og på baggrund af en værksamling, som Kirsten Kjær skænkede til en fond, åbnede museet i 1981 i et tidligere husmandssted.

Harald Fuglsang lagde vægt på, at der ikke skulle kræves entré i museet, hvis gæster blot blev anmodet om at lægge et beløb som betaling for kaffe og kage. Til gengæld sørgede han for, at alle fik en hjertevarm modtagelse. Men gæsterne måtte også være forberedt på temmelig åbenhjertige og direkte spørgsmål og kommentarer.

På den måde blev indehaverne af museet en næsten ligeså stor attraktion som Kirsten Kjær og hendes billeder. Samtidig havde Harald Fuglsangs mere tilbagetrukne livsledsager med sin musikalske begavelse æren for, at Kirsten Kjærs Museum også blev et musikhus - ikke mindst efter at koncertsalen, ”John’s Hall”, kom til i 2009 som en af museets mange knopskydninger.

”Kærlighed og hårdt arbejde” var mottoet, som Harald Fuglsang satte for sit liv, og ligesom han ikke krævede entré af gæsterne, var det også vigtigt for ham, at museet blev drevet uden offentlige tilskud. Det kunne dog kun lade sig gøre takket være midler fra John Andersons engelske familie.

Harald Fuglsang var i mange år optaget af at finde en eller flere personer, der kunne drive museet videre. Adskillige gæster er uforvarende blevet mødt af det spørgsmål, om det kunne være noget for dem. I sidste ende blev den videre drift dog lagt i hænderne på bl. a. frivillige, og helt i Harald Fuglsang og John Andersons ånd er Kirsten Kjærs Museum fortsat et sted, hvor både billedkunstnere og musikere mødes for at arbejde med deres kunst - for siden at dele resultatet af arbejdet med museets gæster.

Sent i sit liv, i 2016, blev Harald Fuglsang hædret med Thisted Kommunes kulturpris. Året forinden havde han mistet sin elskede livsledsager, og ud over denne sorg var Harald Fuglsangs sidste leveår præget af en tiltagende demenssygdom, som til sidst tvang ham til at flytte fra museet til en plejebolig.