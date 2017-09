Gucci-tasker til få kroner

THISTED: Nips, bøger, røget ål og syltetøj foruden kander, billeder og kufferter var blot nogle af de ting, man kunne købe med hjem fra loppemarkedet lørdag på Store Torv i Thisted, hvor Handels- og Industriforeningen holdt deres årlige efterårsloppemarked. Her kunne man sælge ud af ting, som alligevel ikke bliver brugt længere, og dermed kan komme til gavn for andre. I løbet af formiddagen blev der handlet rundt omkring, og det som ikke blev solgt, kunne sælgerne give til Røde Kors, som i dagens anledning havde taget en trailer med.

- Vi blev kontaktet af Handels- og Industriforeningen, og vi var med på ideen, så vi tager de ting med tilbage butikken, som folk ikke vil have med hjem igen. Det er jo lidt win-win, sagde Ejgil Boye, frivillig ved Røde Kors, som dog gerne ville have solgt ud af sine Gucci-tasker og sølvkander - alt til en fordelagtig pris - inden dagen var omme.

Nips og mindre brugsgenstande var det, man kunne finde mest af på markedet. Flere sælgere havde ladet tøj blive hjemme - det er jo lidt bøvlet, hvis der skulle komme en septemberskylle. Nogle af dem som dog havde satset på at få solgt ud af tøjet, var søskendeparret Lotte Madsen og Rikke Iversen. De havde flere stativer med tøj med.

- Vi sælger bare ud af alt det, vi har samlet sammen gennem årene, sagde Rikke Iversen, som på markedet i foråret solgte for 1500 kroner. For at komme op på det tal, skal der immervæk sælges en del bukser, som i dagens anledning kostede sølle ti kroner - og så var de tilmed stort set ubrugte.

Der var også andre nye og ret friske ting på markedet, som blåbærsyltetøj lavt på dugfriske bær fra nationalparken.

- Bærrene blev plukket søndag og kogt tirsdag og onsdag, så det er ren hjemmegjort, sagde Anna Hedeholm Larsen, mens hun viste glassene frem.