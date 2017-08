Guidede ture hitter

THY: De tre sommerruter - 88H, 88S og ikke mindst 88N, som er ny denne sommer, er blevet taget rigtig godt imod af områdets turister og lokale.

- Der har været udsolgt alle gange, siger Ole Riis, som er turistchef ved Visit Thy.

- Vi var ellers spændte på, hvordan den nye rute - 88N - ville blive taget imod, men det er gået over al forventning, siger turistchefen, om busserne der har drønet af sted med guider hele sommeren.

Rute 89 var også ny i køreplanen. Den har fra 26. juni og frem til fredag 4. august forbundet kystbyerne Agger, Stenbjerg, Vorupør, Klitmøller, Hanstholm og Vigsø med udgangspunkt i Hurup. På den strækning er bussen kørt af sted med en del tomme sæder hver gang.

- Det er jo en omlægning af en almindelig rute, og den har altså haft svært ved at komme i gang, siger Ole Riis.

Ruten var tænkt som en udvidelse til glæde for de stadig flere vandre- og cykelturister, der kommer til området, men mangler mulighed for at komme rundt i området.

- Når man laver noget nyt, er der jo altid risiko for, at man ikke laver det rigtige. Nu vil vi lave en evaluering, siger Ole Riis, som sammen med Arriva, NT, Thisted Kommune og Nationalpark Thy vil se på ruterne, når der bliver lavet en samlet passagertælling.

Rute 88N kørte sin sidste sommertur 1. august om morgenen, 88S triller af sted for sidste gang 3. august og 88H 4. august. Samme dag er også sidste gang med rute 89.