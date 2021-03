Guidet tur uden guide: Lyd i ørerne til besøg hos giganterne i Østerild

ØSTERILD:Som alle andre museer og udstillingssteder er besøgscentret ved testcentret for de store vindmøller i Østerild blevet lukket af coronaen. Og det gælder indtil videre også for de guidede ture rundt til testcentrets giganter.

Men testcentret er stadig åbent for besøgende. Og med en smartphone i hånden er der nu mulighed for at få de samme - og måske flere - informationer om stedets natur, kulturhistorie og selvfølgelig om forsøgene med havmøller og om hver enkelt at de kæmpemæssige vindkraftværker.

Det er testcentrets sædvanlige guide, Christian Grant, som har lavet en podcast i flere forskellige versioner - afhængig af, hvor lang en tur, man planlægger.

Vindmølletestcentrets besøgscenter (i forgrunden) er for tiden lukket af coronaen. Men de gigantiske vindmøller tager stadig imod besøgende, og nu kan gæsterne også lytte til en podcast på turen. Foto: Christian Grant

Podcasten er lavet i samarbejde med en erfaren radiojournalist, Karin Røjkjær, der bl. a. har arbejdet for DR. Hun er vokset op i Thy, som hun for en halv snes år siden vendte tilbage til.

- Vi har arbejdet hårdt for at finde spændende facts, underholdende historier og samtidigt give en forklaring på, at lille Thy er blevet førende, når det gælder udvikling af grøn energi, fortæller Karin Røjkjær.

Gratis til og med onsdag

Podcasten kan hentes ved at skanne en såkaldt QR-kode i testcentret. Man kan starte med en 12 minutter lang introduktion, der er gratis, mens der normalt skal betales for de længere versioner - akkurat som det er tilfældet for de guidede ture, som Christian Grant normalt tilbyder i testcentret.

Prisen bliver mellem 100 og 150 kroner, afhængig af længden.

Men de kommende to dage - til og med onsdag 31. marts - er det gratis at lytte med på podcasten i den lange, mellemlange eller korte version. Og naturligvis koster det heller ikke noget at tage på en af de gåture, hvis rute man får en beskrivelse af undervejs.

Sidste sommer strømmede turisterne til testcentret, og 1500 af dem tog med på en guidet tur. Foto: Christian Grant

Ideen opstod før coronaen

Coronaen har sat fart på arbejdet med podcasten. Men ideen til denne form for formidling opstod faktisk før epidemien.

- Der er jo ikke altid en guidet tur på de tidspunkter, hvor folk ønsker det. Og det er ikke alle, der har råd til at betale for en tur, hvis man for eksempel kun er fire. Så podcasten er et tilbud, der vil blive ved med at være der. Men jeg håber selvfølgelig, at der snart bliver mulighed for at lave de rigtige ture igen, siger Christian Grant.

I hvert fald var det et voldsomt populært tilbud, da danskerne sidste år holdt ferie på hjemmebane. I sommeren 2020 havde Christian Grant omkring 1500 testcentergæster med på tur.