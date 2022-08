Guld værd? Butikstyve gik målrettet efter smør - masser af smør

HILLERSLEV:Om det skyldes den senere tids prisstigninger skal være usagt. Men faktum er, at to formodede butikstyve kun gik efter én vare, da de slog til mod Dagli'Brugsen i Hillerslev nord for Thisted:

Smør. Og masser af det.

Midt- og Vestjyllands Politi har onsdag udsendt en efterlysning af de to mænd, der er mistænkt i sagen. Heraf fremgår det, at de gik ind i butikken på Ballerumvej 113 mandag 22. august ved 19-tiden.

På butikkens videoovervågning kan man se, at de fyldte en indkøbskurv med Kærgården-smør og gik ned bagerst i butikken. Her kunne de stå i skjul for personalet bag en reol og lægge "guldklumperne" i en medbragt rygsæk. Herefter forlod de butikken og altså uden at betale. Det anslåes, at de stjal omkring 50 pakker smør.

Politiet har udsendt signalement af de to mænd. Den ene beskrives som cirka 20 år og omkring 185 centimeter høj. Han er almindelig af bygning, er lys i huden og har mørkt hår. På gerningstidspunktet var han iført en grå Peak Performance-trøje, røde shorts, sort kasket med to hvide striber foran samt hvide Nike-sko. Han bar en rød Haglöfs-taske.

Den anden formodede butikstyv beskrives som cirka 20 år og 175 til 180 centimeter høj. Han er almindelig af bygning, er lys i huden og har lysebrunt hår. Han var iført en grøn-brun t-shirt, sort Haglöfs-vest, sorte shorts, hvide og sorte skod samt en sort Nike-kasket med hvidt logo foran.

Oplysninger om disse to smørtyve kan gives til Midt- og Vestjyllands Politi på telefon 114.