Gyldne dråber sendes ind i coronakampen: 18.000 Thy Pilsnere bliver til håndsprit

THISTED:Omkring 6000 liter Thy Pilsner omdannes de kommende dage til alkohol, der forarbejdes til håndsprit, som det danske sundhedsvæsen har så hårdt har brug for.

Det er Thisted Bryghus i Thisted og Nordisk Brænderi i Fjerritslev, der er gået sammen om projektet.

- Vi er alle ramt af Coronavirussen. Men der er nogle, der virkeligt ramt, og det er de syge og svagelige, der lige nu er indlagt til behandling på vores sygehuse. Men også de ældre på plejehjemmene og andre svage borgere for hvem Corona, kan være dødbringende, siger Anders Bilgram fra Nordisk Brænderi.

Det var ham, der fik ideen, og med et telefonopkald til Thisted Bryghus, fik ideen vinger.

- Vi har en forpligtelse til som virksomheder at stå sammen med det offentlige i den her svære situation. Det her er så et område, hvor vi sammen med Nordisk Brænderi, kan gøre en forskel, slår Aage Svenningsen fra Thisted Bryghus fast.

Håndsprit klar i næste uge

Nordisk Brænderi er lige nu i gang med at udvinde ren sprit af de gyldne øl-dråber fra Thy, og når alkoholen er trukket ud af øllet, bliver den kørt til et firma i Kolding.

- De producerer håndsprit i forvejen og kan tilsætte de sidste elementer således, at det færdige produkt får det blandingsforhold, sundhedssektoren ønsker, fortæller Anders Bilgram.

Thisted Bryghus og Nordisk Brænderi tager sig ikke betalt for hverken forarbejdning eller råvarerne.

- Vi ved, at det offentlige kæmper med at kunne få værnemidler nok til sundhedspersonalet. Hvis vi med det her tiltag, kan være med til at løse en lille flig af det problem, uden at det koster skatteyderne en krone, er det win-win for os alle, slår Aage Svenningsen fast.

Håndspritten fra Nordisk Brænderi og Thisted Bryghus leveres gratis til sundhedssektoren i løbet af næste uge.

Thisted Bryghus og Nordisk Brænderi understreger, at det ikke nytter noget at ringe til de to virksomheder for at købe håndsprit. De kan nemlig ikke selv producere håndsprit, men blot udvinde den alkohol, der er den bærende del af fremstillingen af håndsprit.