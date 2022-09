Gylle på den grønne dagsorden: Biogas med perspektiv

THISTED:- Ingen havde fantasi til at se, hvad vi var i gang med at løse, da Klima Alliancen Thy (KAT) blev startet.

Ordene kom fra Lars Peter Christiansen, adm. direktør i Thy-Mors Energi og formand for KAT, da han indledte et topmøde om fremtidens energiinfrastruktur. Mødet, der havde KAT og Green Hub Denmark som vært, blev holdt i Besøgscenter Østerild. De store møller i testcentret var bagtæppe for mødet, der søgte svar på spørgsmålet: Kan der gøres noget ved klimaforandringerne og samtidig skabes vækst og beskæftigelse? Spørges der lokalt i Thy er svaret "ja", for Thy kan vise, hvordan fremtidens energiløsninger kan blive et lokomotiv for lokal udvikling og nye arbejdspladser.

Lokalområdet skal kunne se sig selv i den grønne omstilling. "What's in it for me", Det er et væsentligt fokusområde, sagde adm. direktør Lars Peter Christiansen, Thy-Mors Energi og formand for KAT. Foto: Bo Lehm

- Klimaudfordringen skal være håndgribelig, udviklingen skal være håndgribelig og håndteres lokalt og lokalområdet skal være med og se, "what's in it for me", sagde Lars Peter Christiansen i den afsluttende paneldebat, der samlede op på topmødets mange indlæg. De beskrev udfordringer og løsninger både overordnet med en national og international tilgang, men satte også fokus på, hvad der er sket i Thy, siden KAT for to år siden blev en realitet som et samarbejde mellem Thisted Kommune, landboforeningen Fjordland, Thisted Vand, Thisted Varmeforsyning, DI Thy-Mors, Hanstholm Havn og Thy-Mors Energi.

Bestræbelserne for, at begrænse CO2-udledningerne og gøre et problem til en ressource, kræver investeringer i teknik og infrastruktur - og der er brug for handling, lød det fra flere af topmødets indlægsholdere. Men en af dem, Leif Gravesen, formand for "Fjordland" og formand for Udviklingsselskabet Biogas Thy, kunne med afsæt i Thy fortælle, at det er muligt at kickstarte en udvikling, der gør det muligt at finde en lokal grøn løsning baseret på at bruge en del af de 1,4 mio. tons gylle, der årligt produceres i kommunen.

Gjort rigtigt, kan det dels hjælpe landbruget til at reducere erhvervets CO2-udledninger, dels kan gyllen bruges i en lokal produktion af biogas på et af de op til fire lokalt ejede biogasanlæg, som indgår i projektet.

Mange købere

Lige nu er 1000 udbudte andele i udviklingsselskabet fordelt mellem 112 ejere, men der var købere til langt flere andele end de udbudte, sagde Leif Graversen som en understregning af, at der er bund i snakken om interessen for lokalt medejerskab til grønne energiløsninger.

- Vi går op i at gøre noget, og så fordeler vi gevinsten bagefter, sagde Leif Graversen og tilføjede, at de 112 investorer skal "sætte retning til gavn for Thy".

-Det er ambitiøst, og spørgsmålet er, om vi kan modstå alle de, der vi kaste milliarder ind i projektet, sagde Leif Graversen med tanke for, at Thy's biogassatsning har interesse langt ud over lokalområdet.

Potentialerne er store. Ud af i alt 1,4 mio. tons gylle udnyttes i øjeblikket bare seks procent.

- Kan vi nå 50 procent udnyttelse af gyllen, er vi selvforsynende med biogas samtidig med, at gyllens indhold af CO2 reduceres til nul. Så vi kan lave biogas, som fortrænger fossilt brændstof og bidrage til at nedbringe områdets CO2-udledninger, sagde Leif Graversen.

Der er noget at tage hånd om, hvis den grønne omstilling skal gå hurtigt, sagde borgmester Niels Jørgen Pedersen. Dels er der planmæssige udfordringer, som det tager tid at løse, dels skal der opnås accept af de løsninger, biogas, vindmøller og andet, der indgår i en grøn løsning. Foto: Bo Lehm

Borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) forklarede, at Thisted Kommunes målsætning er at få alle thyboer med i bestræbelserne for at nedbringe kommunens CO2-udledninger med 70 procent i 2030.

- Det er en fremtidssikring af vores landbrug, industri, Hanstholm Havn og af thyboerne. Men de vil have noget ud af det grønne erhvervseventyr, sagde borgmesteren og understregede, at der er noget at tage hånd om, hvis den grønne omstilling skal gå hurtigt. Dels er der planmæssige udfordringer, som det tager tid at løse, dels skal der opnås accept af de løsninger, biogas, vindmøller og andet, der indgår i en grøn løsning.

- Jo flere vi kan inddrage, jo bedre lykkes det. Vi skal ud af "osteklokken" og huske at få befolkningen med, sagde borgmesteren om den indsats, som både skal sikre grøn energi til en rimelig pris ikke mindst til gavn for områdets industri.

Og netop de stærkt stigende energipriser kan være en medvirkende årsag til en øget accept af nødvendigheden af at tænke grønt.

- Thy byder ind. Måske på grund af de højere priser på energi. Men økonomi og energipriser er med til at rykke det her, sagde borgmesteren og tilføjede, at Thy skal gå forrest med grøn omstilling og få sin andel af et industri- og erhvervseventyr.