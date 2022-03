Gylleudslip på nordjysk gård - landmand arbejdede hurtigt

SNEDSTED:Nordjyllands Beredskab rykkede mandag klokken 13:00 ud til et større gylleudslip ved en landejendom på Sundbyvej ved Snedsted syd for Thisted, hvor meldingen gik på, at 3000 liter gylle var løbet ud af en tank. Udslippet skyldtes et problem med en pumpe, så gyllen løb ud på jorden i stedet for over i en tank. Herfra løb gyllen over vejen, hvor den via nogle dræn løb ud i en å. Landmanden havde dog arbejdet hurtigt, så skaderne var begrænsede.

- Da vi nåede derud havde man allerede styr på det og havde fået dæmmet op for udslippet, så der ikke løb mere ud i åen. De havde også bestilt slamsugere til at gøre rent derude, så det hørte heldigvis til i den lette ende, fordi de havde været så hurtige, fortæller indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab, Mogens Hansen.

Beredskabet er kørt fra stedet igen.