Gymnasium genåbner alligevel

THISTED:Afgangseleverne på Thisted Gymnasium starter i skole igen i morgen, onsdag.

I sidste uge meldte rektor Søren Christensen ellers ud, at man ville fortsætte med den virtuelle undervisning, til efter at 3.g'erne og 2.-hf'erne har afleveret deres store skriftlige opgaver, SRP og SSO. Eleverne skal i gang med disse opgaver 30. april.

Men efter at Undervisningsministeriet - via NORDJYSKES artikel - fik kendskab til denne beslutning, blev Søren Christensen kontaktet af to medarbejdere fra ministeriet.

Han fik at vide, at Thisted Gymnasiums måde at gribe sagen an på ikke stemte overens med intentionerne i planen for genåbningen.

- De kunne godt se, at bekendtgørelsen kunne fortolkes sådan. Men de bad os om at ændre planer, siger han.

Kun syv skoledage

De i alt 170 elever fordelt på syv klasser - fem 3.g- og to 2.-hf-klasser - skal derfor i skole igen fra onsdag.

Mange af klasserne skal deles i tre for at overholde afstandskravene, og det vil samtidig blive praktisk umuligt at gennemføre undervisningen i alle valgfag.

Da der, oven i disse logistiske udfordringer, kun kunne blive syv skoledage, indtil eleverne skulle i gang med opgaveskrivningen, valgte skolens ledelse, efter samråd med medarbejderrepræsentanter, at udskyde genåbningen til - for 3.g'ernes vedkommende - 15. maj.

- Men vi er klar, og jeg glæder mig da utroligt meget til at få eleverne ind igen, siger Søren Christensen.

Han mødtes mandag med lærerne i Teutonersalen ved siden af gymnasiet. Her er der normalt plads til mange hundrede mennesker, men med afstandskravene kunne de 65 lærere fylde salen.

I den samme sal vil hf-eleverne sidde under en del af den én uge lange opgaveskrivning, mens 3.-g'erne, der har to uger til deres opgave, skal lave den hjemme, med mulighed for virtuel vejledning undervejs.

Thisted Gymnasium var ifølge Søren Christensen et af omkring en halv snes danske gymnasier, der i første omgang valgte en senere genåbning.

Undervisningsministeriet har nu præciseret teksten i bekendtgørelsen.