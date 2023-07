Håbet om udvidelse lever: Uvished om tidspunkt for byggestart

THISTED:Det bliver næppe før til august eller september, at Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus, der ejer og driver Behandlerhuset "Dokken" i Thisted, har fuld vished for to væsentlige forhold i forbindelse med planerne om at gennemføre en 1500 kvadratmeter stor udvidelse af dokken.

- Lige nu er vi i forhandling med Thisted Kommune om muligheden af at få et rente- og afdragsfrit lån til køb af den grund, vi skal erhverve til udvidelsen, forklarer Tage Leegaard, regionsrådsmedlem og formand for fondens bestyrelse om det ene forhold.

Den planlagte udvidelse af "Dokken" skal ske på et stykke kommunalt ejet jord. Prisen på jorden er tre millioner kroner, og fonden har bedt Thisted Kommune om at bidrage til en bedre finansiering af udvidelsen ved at udskyde betalingen for grunden indtil 2035.

- Vi mærker stor velvilje fra kommunen i det spørgsmål, siger Tage Leegaard.

Det andet forhold handler om Region Nordjyllands muligheder for at give fonden en lånegaranti på 10 millioner kroner. Det spørgsmål blev i juni behandlet af regionens forretningsudvalg, som besluttede at søge Indenrigsministeriet om dispensation med henblik på at regionen kan yde en garantistillelse på 10 mio. kroner.

I følge sagsfremstillingen til regionens forretningsudvalg vil dels garantistillelsen, dels udskydelsen af betalingen for jorden til udvidelsen betyde, at fonden opnår afdragsfrihed for et beløb på i alt 13 mio. kroner i 12 år. Det vil gøre det muligt at afdrage lånet i den eksisterende bygning færdigt indenfor den periode.

- Begge forhold vedrører vores muligheder for at finansiere udvidelsen af "Dokken" på en måde, så den fremtidige husleje ikke vil stige ud over et acceptabelt niveau. Derfor venter vi lige nu på, hvad kommunen beslutter, vi venter på Indenrigsministeriets afgørelse om regionens muligheder for at give os en lånegaranti - og er det muligt, så skal sagen behandles på ny i regionens forretningsudvalg, forklarer Tage Leegaard.

Han tilføjer, at det tilbud, den erhvervsdrivende fond har fået på udvidelsen af Dokken stadig gælder ligesom der fortsat er dialog med de finansielle institutioner, der skal finansiere udvidelsen.

- Det springende punkt er stadig, hvad vi skal betale for at låne pengene til udvidelsen, og her har lånegarantien betydning for den pris, siger Tage Leegaard.

Her og nu kan han ikke sige med sikkerhed, hvornår der kan tages første spadestik på udvidelsen - og dermed heller ikke, hvornår byggeriet kan forventes færdigt.

- Vi regner med en byggeperiode på omkring et år, og i den bedste af alle verdener tror jeg på muligheden af, at udvidelsen kan stå færdig i slutningen af 2024, siger Tage Leegaard.